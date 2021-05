L’animatrice Maripier Morin a demandé le retrait de sa nomination au gala Artis

MONTRÉAL — L’animatrice Maripier Morin a demandé que sa nomination au gala Artis soit retirée dans la foulée d’une nouvelle controverse dont elle fait l’objet, a-t-elle annoncé dimanche soir sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle.

«Cet après-midi, on a pris la décision, en fait, j’ai pris la décision de retirer ma nomination, a-t-elle déclaré. Parce que je suis tannée de diviser. Tout simplement.»

Maripier Morin s’est retrouvée dans l’eau chaude alors que le quotidien La Presse a rapporté samedi qu’elle aurait tenu des propos racistes, fait des attouchements sexuels non sollicités et agressé physiquement plusieurs personnes entre 2017 et 2020.

Cette nouvelle tuile s’ajoute à celle du printemps 2020 au cours duquel l’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin l’avait notamment accusée de harcèlement sexuel et physique.

Dimanche soir, l’animatrice a dit souhaiter que les projecteurs se braquent sur les quatre autres personnes avec qui elle avait été nommée pour le prix du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière.

Elle estime qu’il «aurait été plus simple» que les organisateurs de la soirée prennent cette décision d’eux-mêmes, comme ils l’ont fait l’an dernier.

«Moi, je l’ai accueillie cette nomination-là avec beaucoup d’amour, a-t-elle raconté. Je me suis dit: « Je suis qui moi pour dire au public: non, tu n’as pas d’affaire à voter pour moi. » Ça ne m’appartenait pas. C’est pour ça qu’on a laissé ça comme ça.»

Maripier Morin a dit reconnaître que «c’était une patate chaude» et que c’était désormais «la meilleure chose à faire».

«Il y a un grand sentiment de honte qui m’habite», a-t-elle témoigné au sujet des articles parus à son sujet affirmant reconnaître qu’elle a blessé des gens par ses comportements et ses paroles.

Les témoignages sont-ils vrais, lui a demandé la coanimatrice Anaïs Favron. «Quand tu es en consommation, tu perds la carte, tu fais plein d’affaires», a-t-elle répondu.

Relancée pour savoir si «c’est tout à fait possible», Maripier Morin a hoché de la tête.

Elle a dit avoir effectué une «thérapie fermée» de trois semaines, être suivie par un psychologue et participer à des réunions de «fraternités anonymes» au cours de la dernière année.

«Alcoolique dépendante»

La jeune femme se décrit comme «une alcoolique dépendante» qui a réalisé qu’elle était «complètement envahie du sentiment d’être aimée à tout prix et de façon maladive» ce qui, combiné, a créé «un cocktail Molotov» amplifié par son «ego démesuré» lorsqu’elle est en consommation. «Moi, je considérais que je pouvais tout faire», a-t-elle résumé.

Aujourd’hui, elle «regrette profondément» et veut s’excuser directement auprès de ceux qu’elle a blessés.

«De m’excuser ici, c’est un peu facile, a-t-elle mentionné. Des amendes honorables, tu fais ça un en face de l’autre pour qu’ils puissent voir le chemin que j’ai fait, les choses que j’ai compris. (sic) Mes excuses, elles seront sincères.»

«La fille qui est en consommation excessive, tu penses-tu que je suis fier d’elle? Tu penses-tu que je l’aime?, a-t-elle demandé les larmes aux yeux à Guy A. Lepage qui l’interviewait. Aujourd’hui, je suis capable de me regarder dans le miroir. Je suis capable d’aimer la femme que je suis en train de devenir. Le reste, ce n’est pas moi qui le contrôle.»

Quant à ses commentaires racistes, «c’est inacceptable, c’est vraiment inacceptable», tranche-t-elle.

«Il n’y a aucune circonstance dans lesquelles tu peux faire une blague raciste et que c’est drôle. (…) Aujourd’hui, ça, je l’ai compris.»

Elle a dit espérer que sa carrière n’est pas terminée. Plus tôt dans l’entrevue, Maripier Morin a dit considérer qu’elle a «le droit» d’exercer son métier, qu’«il y a quelque chose de sain dans la réhabilitation», et que c’est ce qu’elle vise.