L’année 2022 a été pire que la précédente aux yeux des Canadiens

OTTAWA — Plusieurs Canadiens vont accueillir à bras ouverts la nouvelle année. Selon un nouveau sondage, 2022 a été pire que sa précédente.

La firme Léger a demandé au début de décembre à environ 1500 Canadiens ce qu’ils pensaient de la dernière année. Elle leur a aussi demandé quelles étaient leurs perspectives pour 2023.

Les résultats indiquent que 31 % des répondants jugent que l’année 2022 a été pire que la précédente. Seulement 21 % trouvent qu’elle a été mieux. Près de la moitié disent qu’elle a été à peu près pareil que 2021.

Au Québec, le jugement semble plus favorable. Ainsi, un répondant québécois sur cinq dit que 2022 a été pire que 2021 alors que 22 % considèrent qu’elle a été une amélioration. Près de trois répondants québécois sur cinq (56 %) disent que les deux années s’équivalent.

Le sondage a aussi demandé aux Canadiens ce qui les préoccupait le plus en vue de 2023. La hausse de l’inflation et la récession économique dominent les craintes, suivies par une extension de la guerre en Ukraine et des «événements météorologiques catastrophiques» à cause des changements climatiques.

Au Québec, les changements climatiques devancent la guerre en Ukraine (79% contre 76%).

Un moins grand nombre de répondants (52 %) s’inquiètent d’une recrudescence de la COVID-19 en 2023. Au Québec, ce taux descend à 41 %.

Léger indique qu’une marge d’erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste dans le cadre d’une enquête par panel.