L’APN élira son nouveau chef national par un vote en ligne

OTTAWA — Un vote virtuel déterminera qui dirigera l’Assemblée des Premières Nations en tant que prochain chef national.

Sept candidats sont en lice pour remplacer le chef national sortant Perry Bellegarde lors de l’élection qui aura lieu mercredi, dont trois femmes. L’APN n’a jamais eu de femme dans ce rôle.

Les candidats sont:

— le grand chef de la nation Nishnawbe Aski Alvin Fiddler et la chef régionale sortante RoseAnne Archibald, de l’Ontario;

— Cathy Martin de la Nation Listuguj Mi’gmag au Québec;

— Le chef régional sortant Kevin Hart du Manitoba;

— le chef de la Première Nation de Muskowekwan, Reginald Bellerose, de la Saskatchewan;

— l’ancien chef de la Première Nation Tsuut’ina, Lee Crowchild, et Jodi Calahoo Stonehouse, directrice générale de la Yellowhead Indigenous Education Foundation, de l’Alberta.

M. Bellegarde a déclaré mardi qu’il était fier de ses six années à titre de chef national, soulignant les investissements fédéraux historiques de 45 milliards $ en transferts destinés aux communautés et aux initiatives autochtones au cours de son mandat.

Il a également dressé une liste de lois fédérales clés qui aideront à reconnaître le rôle des Premières Nations, des Inuits et des Métis en tant que premiers peuples du Canada. Il a énuméré des lois qui aideront à revitaliser les langues autochtones, qui reconnaissent le droit inhérent des peuples autochtones à l’autodétermination et leur droit de prendre soin et de superviser leurs propres services à l’enfance et à la famille.

Une tentative de reporter l’élection du nouveau chef national a été faite mardi lors de la journée d’ouverture de la 42e assemblée générale annuelle de l’APN, qui se tient virtuellement.

Un certain nombre de chefs se sont dits préoccupés par l’incapacité des chefs de la Colombie-Britannique à participer en raison des évacuations causées par les feux de forêt en cours.

Certains ont également soulevé des préoccupations concernant les problèmes de connectivité pour certaines Premières Nations éloignées ainsi que d’autres obstacles causés par la pandémie de COVID-19 en cours.

La résolution appelant à un vote différé a finalement été rejetée, ouvrant la voie à la tenue de l’élection virtuelle mercredi.

Plusieurs scrutins sont attendus avant qu’un gagnant ne soit déclaré. Un candidat doit obtenir 60 % des suffrages exprimés pour gagner. Après chaque tour de scrutin, le candidat avec le moins de bulletins de vote sera éliminé jusqu’à ce que l’un d’eux obtienne finalement un soutien de 60 %.