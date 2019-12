L’APN souhaite une stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes

OTTAWA — Le chef de l’Assemblée des Premières Nations (APN) demande à Ottawa d’élaborer une stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes — alors qu’une communauté crie du nord de la Saskatchewan vit actuellement une grave crise.

La première nation Makwa Sahgaiehcan, à Loon Lake, a déclaré l’état de crise à la mi-novembre après trois suicides en trois semaines, dont celui d’une fillette de 10 ans. Les chefs de bande affirment que huit personnes, surtout des jeunes, ont depuis tenté de se suicider dans cette petite communauté située à environ 360 km au nord-ouest de Saskatoon.

Dans l’allocution d’ouverture d’une assemblée extraordinaire des chefs de l’APN, mardi matin à Ottawa, Perry Bellegarde a déclaré qu’il fallait prendre des mesures pour empêcher les jeunes Autochtones de se sentir si désespérés qu’ils aient envie de mettre fin à leurs jours ou à se détruire. «Nous savons qu’un trop grand nombre de nos jeunes se suicident. Nous leur disons donc: vous êtes uniques, vous êtes doués et vous êtes aimés. N’oubliez jamais cela», a déclaré M. Bellegarde.

«Nous demandons au gouvernement de travailler enfin avec (nos) leaders, les familles et les citoyens pour enfin mettre en œuvre une stratégie de prévention du suicide chez les jeunes. C’est essentiel: une stratégie qui soutient tous nos jeunes.»

S’exprimant au nom du conseil des jeunes de l’APN, Rosalie LaBillois s’est mise à pleurer en parlant de sa préoccupation pour les jeunes Autochtones non seulement en Saskatchewan, mais dans tout le Canada. «Nous voulons nous engager à apporter des changements pour nos jeunes. Parce que, en tant que dirigeants, je ne crois pas que nous soyons là pour bien paraître. Je veux faire avancer les choses. Je veux vous décrire la dure et froide réalité de nos communautés», a-t-elle dit, alors qu’un certain nombre de chefs l’entouraient pour la soutenir.

Le chef Bellegarde a également appelé à une action plus musclée sur le changement climatique afin de donner plus d’espoir aux jeunes. «Le temps est venu pour une vision audacieuse et une action décisive», a-t-il estimé. «Leur avenir est entre nos mains et (les jeunes) nous disent que nous devons tous faire mieux.»

Le nouveau ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, devait prendre la parole plus tard mardi, au même titre que le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan. Plusieurs autres ministres fédéraux doivent prendre la parole devant l’assemblée extraordinaire de l’APN d’ici jeudi, notamment la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, le ministre de la Justice, David Lametti, et le nouveau ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.

L’assemblée extraordinaire des chefs de l’APN doit discuter de stratégie et de politiques publiques sur de grands enjeux, notamment l’engagement du gouvernement Trudeau de mettre en œuvre un projet de loi qui harmoniserait les lois du Canada avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Les chefs de tout le pays discuteront aussi cette semaine de la sécurité des femmes des Premières Nations, alors que l’Enquête nationale a révélé plus tôt cette année que la violence subie par les femmes autochtones à travers le Canada «s’apparentait ni plus ni moins à un génocide». Le changement climatique, les relations fiscales, le développement économique et social ainsi que les droits inhérents et issus de traités seront également à l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire de l’APN à Ottawa.