L’application mobile de traçage ne sera pas disponible jeudi comme prévu en Ontario

TORONTO — Une nouvelle application mobile destinée à faciliter le suivi des contacts des personnes atteintes de COVID-19 ne sera pas déployée en Ontario jeudi, comme prévu.

Une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que la province travaillait toujours avec le gouvernement fédéral et que l’application devrait être lancée prochainement.

La province sera la première à utiliser l’application COVID Alerte, mais le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu’elle devrait pouvoir être téléchargée dans le reste du pays plus tard cet été.

Le premier ministre Doug Ford a noté que l’application vise à améliorer la stratégie de traçage des contacts dans la province.

Il avait précédemment déclaré qu’elle pourrait jouer un rôle clé pour aider à contenir la propagation de la COVID-19, alors que de plus en plus d’entreprises rouvrent leurs portes.

L’application pourra être téléchargée sur une base volontaire et informera les utilisateurs en s’appuyant sur un certain nombre de critères, notamment s’ils se sont trouvés à moins de deux mètres d’une personne testée positive pour le virus et si ce contact a eu lieu sur une longue période.

La province n’a pas donné de nouvelle date pour le lancement de l’application.