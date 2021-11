L’approche du projet de loi sur les infrastructures est une victoire pour Joe Biden

WASHINGTON — Les législateurs progressistes et modérés semblaient proches d’une trêve vendredi soir, ce qui devrait aboutir à l’adoption rapide par la Chambre des représentants d’un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars, bloqué depuis longtemps, ouvrant la voie à une victoire que le président Joe Biden et son parti sont de plus en plus impatients de revendiquer.

Dans le cadre de cet accord, négocié par M. Biden et des démocrates de premier plan, les progressistes cesseraient de faire obstacle à cet ensemble de projets routiers, hydrauliques et autres. En échange, les modérés qui se sont opposés à une mesure distincte de 1,85 trillion de dollars sur 10 ans visant à renforcer les programmes sociaux et environnementaux s’engageraient à la soutenir plus tard ce mois-ci si les estimations officielles de son coût sont conformes aux attentes.

Le pacte émergeant est intervenu après une journée mouvementée et a été décrit par un démocrate qui n’en a parlé que sous couvert d’anonymat.

Le vote sur la mesure la plus importante, qui vise à renforcer les soins de santé, les services aux familles et les efforts de lutte contre les changements climatiques, devrait avoir lieu dans le courant du mois, ce qui constitue un recul brutal par rapport aux plans antérieurs qui prévoyaient un vote vendredi. Ce changement de calendrier a représenté un revers pour les démocrates, dont beaucoup s’attendaient à ce que cette journée donne à Joe Biden un double triomphe sur les deux piliers de son programme national.

Mais dans ces circonstances, le simple fait de libérer la mesure d’infrastructure pour une approbation finale par le Congrès a été comme une poussée d’adrénaline pour les démocrates. Le Sénat l’a approuvée en août avec un soutien bipartisan.

L’adoption de la mesure d’infrastructure par la Chambre des représentants la porterait sur le bureau d’un président dont la cote de popularité a chuté et dont le parti a été malmené par les électeurs lors des élections de cette semaine.

Les candidats démocrates au poste de gouverneur ont été battus en Virginie et ont été battus de justesse dans le New Jersey, deux États à tendance bleue. Ces revers ont rendu les dirigeants du parti impatients de produire des lois efficaces et de démontrer qu’ils savent gouverner. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de paraître désorganisés un an avant les élections de mi-mandat qui pourraient permettre aux républicains de reprendre le contrôle du Congrès.

La Maison-Blanche a rapidement publié une déclaration de Joe Biden vendredi soir visant à renforcer cet accord. «J’exhorte tous les membres à voter à la fois pour la règle d’examen de la loi Build Back Better et pour l’adoption finale du projet de loi bipartisan sur les infrastructures ce soir», a-t-il déclaré, en utilisant le nom de l’administration pour les deux mesures. «Je suis convaincu que dans la semaine du 15 novembre, la Chambre adoptera la Build Back Better Act».

Lorsque les dirigeants du parti ont annoncé plus tôt dans la journée que la mesure sociale et environnementale serait retardée, les plans brouillés ont jeté une nouvelle ombre au tableau du parti.

Les démocrates s’efforcent depuis des mois de tirer parti de leur contrôle de la Maison-Blanche et du Congrès en faisant avancer leurs principales priorités. Cela a été difficile, en partie à cause de la faible majorité des démocrates, avec des divisions internes amères qui ont forcé les leaders de la Chambre à ne pas respecter plusieurs délais qu’ils s’étaient eux-mêmes imposés pour les votes.

«Bienvenue dans mon monde», a lancé la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, aux journalistes, ajoutant : «Nous ne sommes pas un parti à pas de velours».