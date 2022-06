L’APTS invitée à faire partie du front commun après le maraudage en août?

MONTRÉAL — Le front commun du secteur public pourrait bien s’élargir, alors que l’APTS soutient s’être fait offrir par les trois centrales d’en faire partie… mais seulement après la période de maraudage intersyndical.

Pour le moment, le front commun qui négociera les prochaines conventions collectives des secteurs public et parapublic est constitué de la CSN, de la CSQ et de la FTQ.

Les trois centrales ont aussi convenu entre elles d’un pacte de non-maraudage, par lequel les signataires s’engagent à ne pas chercher à recruter des membres auprès d’une autre organisation signataire.

Depuis plusieurs mois, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) plaide pour un regroupement le plus large possible des forces syndicales, afin de faire face aux prochaines négociations et à la refondation du système de santé que veut entreprendre le ministre Christian Dubé.

Dans une lettre adressée à ses membres, le président de l’APTS, Robert Comeau, affirme avoir obtenu une «réponse officielle» de la CSN, de la CSQ et de la FTQ lui offrant de faire partie de ce front commun, mais seulement après la période de maraudage.

Une des fédérations de la CSN, celle des professionnels, tient en effet à marauder quand même l’APTS, c’est-à-dire à tenter de lui enlever des membres.

En entrevue vendredi, M. Comeau a commenté l’ouverture des trois centrales à accueillir l’APTS, du moins au niveau de la haute direction. «Oui, il y a un engagement formel. Ils doivent consulter leurs instances, c’est clair. Mais de la part des hautes instances, il y a une réelle volonté, bien sentie de leur part, et qu’on a bien saisie.»

La période de maraudage doit avoir lieu en juillet, avec la signature de cartes et le dépôt des requêtes.