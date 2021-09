L’Arc de Triomphe est recouvert de tissu pendant trois semaines

PARIS — La ville de Paris dévoile une œuvre monumentale construite autour d’un véritable monument : l’Arc de Triomphe, qui a été entièrement enveloppé de tissu argent et bleu.

L’installation du défunt couple d’artistes Christo et Jeanne-Claude, qui a conçu le projet en 1961, est dévoilée jeudi. Les visites auront lieu pendant près de trois semaines. Le week-end, le rond-point très fréquenté de l’Arc de Triomphe sera entièrement piétonnier.

Les visiteurs de la célèbre arche napoléonienne, qui domine l’avenue des Champs-Élysées, pourront non seulement voir le tissu étincelant, mais aussi le toucher, comme les artistes l’avaient prévu.

Ceux qui grimperont les 50 mètres jusqu’au sommet marcheront dessus lorsqu’ils atteindront le toit-terrasse.

Lors d’une conférence de presse célébrant le projet intitulé «L’Arc de Triomphe, empaqueté», la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot l’a qualifié de «cadeau formidable offert aux Parisiens, aux Français et au-delà, à tous les amateurs d’art».

Soulignant avec tristesse la mort des artistes, Mme Bachelot a ajouté qu’il s’agissait «d’un témoignage posthume du génie artistique».

Le Bulgare Christo Vladimirov Javacheff a rencontré Jeanne-Claude Denat de Guillebon à Paris en 1958 et ils sont devenus amants plus tard. L’idée de l’œuvre d’art est née au début des années 1960, alors qu’ils vivaient à Paris. Jeanne-Claude est décédée en 2009, et Christo, en mai de l’année dernière. Le monument devait être empaqueté l’automne dernier, mais la pandémie de COVID-19 a retardé le projet.

Christo «voulait terminer ce projet. Il nous a fait promettre que nous le ferions», a déclaré le neveu du couple, Vladimir Yavachev, à l’Associated Press.