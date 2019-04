Les prévisions météo laissent croire à des inondations moins catastrophiques

MONTRÉAL — De nombreuses régions du Québec sont sur un pied d’alerte dimanche. On s’attend à ce que le niveau des rivières atteigne son point culminant, entraînant possiblement d’importantes inondations d’est en ouest.

Les prévisions météorologiques laissent cependant croire que les conséquences pourraient être moins catastrophiques qu’anticipées. Selon le porte-parole national de la sécurité civile, Éric Houde, le niveau d’eau devrait demeurer sous le seuil de 2017. Il va toutefois devoir patienter quelques jours avant qu’il ne redescende.

«La météo est de notre bord. Il y a d’autres systèmes de pluie qui s’en viennent, mais l’eau qui passe aujourd’hui ne reviendra pas», analyse-t-il sur un ton encourageant.

Il note une seule exception, c’est le niveau du lac Saint-Pierre. «Il ne faut pas oublier qu’on est en période de haute marée. Ça crée un bouchon et ça empêche le lac Saint-Pierre de se vider dans le fleuve», fait remarquer le porte-parole national.

D’après Environnement Canada, c’est la fonte des glaces qui va continuer d’alimenter les cours d’eau et non la pluie.

«Le gros des précipitations est vraiment derrière nous. On parle de fonte pour les prochains jours, mais au moins pas de précipitations pour dimanche, lundi, mardi», confirme la météorologue Marie-Ève Giguère.

D’après le plus récent bilan d’Urgence Québec, publié à 9 h 00 dimanche, 1264 citoyens avaient été évacués de leur résidence. Un total de 980 adresses étaient inondées et on comptait environ 380 maisons isolées par les eaux. Six inondations majeures étaient toujours en cours aux abords du lac Saint-Pierre, de la rivière Chaudière et du lac des Deux Montagnes.

La région de la Beauce demeure celle où la situation est la plus critique. Dans la nuit de samedi à dimanche, 200 personnes ont dû être évacuées à Scott. Comme si le scénario n’était pas déjà assez dramatique, un incendie s’est mis de la partie. Ironiquement, l’inondation a contribué à éteindre les flammes, a rapporté Éric Houde.

En ce qui concerne l’Outaouais, Rigaud, Laval et Montréal, la sécurité civile prévoit que l’eau va continuer de monter, mais sans dépasser les niveaux atteints en 2017.

Le premier ministre François Legault doit se rendre à Laval et à Montréal en après-midi pour rencontrer l’équipe de coordination des mesures d’urgence.

Il ira constater l’état des lieux sur l’île Bigras en compagnie du maire Marc Demers et de la brigadière-générale Jennie Carignan. Le premier ministre devrait par la suite s’adresser aux médias pour faire le point sur la situation.

L’armée en renfort

Appelées en renfort vendredi, par la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre Geneviève Guilbault, les Forces armées canadiennes ont déployé quelque 200 militaires samedi soir entre Gatineau et Trois-Rivières.

L’armée est déjà bien présente sur l’île Bigras. On pouvait y apercevoir une trentaine de soldats qui commençaient à renforcer une digue. Selon Pierre Leblanc, des affaires publiques de l’armée, il y a 200 soldats à Laval et 600 dans tout le Québec.

Sur son compte Facebook dimanche matin, Urgence Québec demandait aux citoyens qui devaient quitter leur domicile de laisser une note dans leur boîte aux lettres indiquant le moment de leur départ et leur destination ou d’en informer leur municipalité.

De l’avis des autorités de la sécurité civile, la préparation des citoyens et des municipalités est exemplaire. Éric Houde s’attend d’ailleurs à ce que les dégâts soient moindres grâce à cette mobilisation.

Il rappelle toutefois aux sinistrés de demeurer prudents et de respecter les consignes des municipalités qui connaissent bien leurs cours d’eau et qui sont là pour assurer la sécurité de la population.

—

Inondations majeures en cours

Fleuve Saint-Laurent – Au lac Saint-Pierre – En hausse

Lac des Deux Montagnes – À la Baie Quesnel – En baisse

Lac des Deux Montagnes – À la Baie de Rigaud – En hausse

Rivière Chaudière – À Saint-Lambert-de-Lauzon – En baisse

Rivière Chaudière – À Sainte-Marie – En baisse

Rivière Chaudière – À Scott – En baisse

Inondations moyennes en cours

Fleuve Saint-Laurent – À Trois-Rivières – En baisse

Lac des Deux Montagnes – À Sainte-Anne-de-Bellevue – En hausse

Lac des Deux Montagnes – À Terrasse-Vaudreuil – En hausse

Lac des Deux Montagnes – À Pointe-Calumet – En hausse

Lac des Deux Montagnes – À Sainte-Anne-de-Bellevue – En baisse

Lac Louise – À Weedon – En hausse

Rivière du Nord – À Saint-Jérôme – En baisse

Rivière Rouge – En amont de la chute McNeil – En hausse

Rivière Saint-Charles – À la Lorette – En hausse

Inondations mineures en cours

Fleuve Saint-Laurent – À Bécancour – En baisse

Fleuve Saint-Laurent – À Port-Saint-François – En baisse

Fleuve Saint-Laurent – À Sorel – En hausse

Lac Maskinongé – À Saint-Gabriel-de-Brandon – En hausse

Lac Massawippi – À North Hatley – En hausse

Lac Memphrémagog – À Magog – En baisse

Lac Saint-Louis – À Sainte-Anne-de-Bellevue – En hausse

Nicolet Sud-Ouest – En amont de la chute Nicolet – En baisse

Rivière au Saumon – En amont du ruisseau McGill – En hausse

Rivière Beaurivage – À Saint-Étienne – En baisse

Rivière Bécancour – En amont de la rivière Palmer – En baisse

Rivière Bécancour – En aval du pont de l’autoroute 20 – En baisse

Rivière Chaudière – En aval du barrage Mégantic – En hausse

Rivière Chaudière – En aval du barrage Sartigan – En baisse

Rivière Chaudière – À Saint-Georges – En hausse

Rivière de la Petite Nation – En amont de Ripon – En hausse

Rivière des Mille Îles – À Deux-Montagnes – En hausse

Rivière des Mille Îles – À Bois-des-Fillions – En hausse

Rivière des Outaouais – À Ottawa – En baisse

Rivière des Outaouais – À Hull – En hausse

Rivière des Prairies – À la tête des rapides du Cheval Blanc – En hausse

Rivière du Diable – En amont du pont de la route 117 – En baisse

Rivière du Nord – À Sainte-Agathe-des-Monts – En hausse

Rivière du Nord – À Lachute – En baisse

Rivière Etchemin – À Saint-Henri-de-Lévis – En baisse

Rivière Famine – À Saint-Georges – En hausse

Rivière L’Assomption – À Joliette – En baisse

Rivière Nelson – Secteur Val-Bélair à Québec – En baisse

Rivière Noire – À Sainte-Émélie-de-l’Énergie – En hausse

Rivière Ouareau – À la tête des chutes Dorwin – En baisse

Rivière Picanoc – À Gracefield – En hausse

Rivière Saint-François – À Sherbrooke – En baisse

Rivière Saint-François – À Weedon (secteur Saint-Gérard) – En baisse