L’armée canadienne critiquée à propos de changements à la rémunération des soldats

OTTAWA — Les Forces armées canadiennes (FAC) font l’objet de critiques pour leur plan de supprimer sans préavis une indemnité reçue par des milliers de soldats afin de les aider à joindre les deux bouts.

L’armée a annoncé la semaine dernière qu’environ 7 700 de ses membres ne recevraient plus cet argent à partir de juillet.

Les FAC introduisent plutôt une nouvelle allocation de logement qui, selon elles, aidera mieux ceux qui en ont le plus besoin.

Certains militaires se sont depuis manifestés sur les réseaux sociaux et les forums en ligne pour exprimer leur mécontentement à l’égard du nouveau plan et de son déploiement rapide.

Charlotte Duval-Lantoine, de l’Institut canadien des affaires mondiales, affirme que ce nouveau développement illustre des préoccupations de longue date quant à la façon dont l’armée traite ceux qui sont dans ses rangs, alors que de nombreux membres comptaient sur l’indemnité pour arrondir leurs fins de mois.

Le lieutenant-général à la retraite Guy Thibault souligne que les membres des forces armées sont de plus en plus en colère au sujet de la façon dont ils sont traités par le gouvernement et par leurs supérieurs hiérarchiques, ce qui, selon lui, exacerbe les enjeux de manque de personnel.