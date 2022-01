L’armée canadienne, très sollicitée ces temps-ci, est à court de 12 000 militaires

OTTAWA — L’armée canadienne est aux prises avec une pénurie croissante de personnel, alors que son aide est de plus en plus sollicitée, au pays et à l’étranger.

L’armée canadienne devrait compter un peu plus de 100 000 militaires au total dans ses rangs. Or, les nouveaux chiffres du ministère de la Défense montrent qu’à la fin de novembre, il manquait environ 12 000 soldats de la force régulière et de la réserve.

Ce déficit est plus important qu’à la fin de 2020, lorsqu’il manquait environ 7000 militaires. Le début de la pandémie de COVID-19 avait alors forcé les centres de recrutement et les écoles de formation de l’armée à fermer pendant des mois.

Les derniers chiffres de la Défense nationale montrent également que 10 000 autres militaires n’étaient pas disponibles pour le service à la fin de novembre, parce qu’ils n’étaient pas adéquatement formés, ou alors qu’ils étaient malades ou blessés.

Ces révélations sur le déficit croissant de l’effectif surviennent alors que l’armée fait face à un nombre croissant de demandes de soutien au Canada et dans le monde, y compris de certaines provinces, comme le Québec, pour prêter main-forte pendant la pandémie.

L’état-major se demande également quoi faire avec des centaines de militaires qui ont refusé de se faire vacciner, malgré l’ordre donné par le chef d’état-major de la défense, le général Wayne Eyre.