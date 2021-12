L’armée de l’air américaine congédie 27 militaires pour leur refus d’être vaccinés

WASHINGTON — L’armée de l’air américaine a annoncé avoir congédié 27 personnes en raison de leur refus d’être vaccinées contre la COVID-19. Il s’agirait, selon des responsables, des premiers militaires renvoyés pour avoir désobéi à l’obligation de se faire vacciner.

L’armée de l’air avait donné à ses membres jusqu’au 2 novembre pour recevoir leurs doses. Des milliers de militaires auraient soit refusé, soit cherché à obtenir des exemptions.

La porte-parole des forces, Ann Stefanek, a déclaré lundi que ces 27 membres sont les premiers à faire l’objet d’une libération administrative pour des motifs liés à la vaccination.

Selon Mme Stefanek, toutes les personnes concernées en étaient à leur première étape d’enrôlement. Il s’agit donc de jeunes militaires au bas de la hiérarchie. Bien que les forces américaines ne dévoilent pas la nature de la libération dont fait l’objet l’un de ses membres, un projet de loi à l’étude au Congrès vise à empêcher l’armée d’offrir des libérations honorables ou sous conditions honorables aux membres expulsés pour des raisons de refus de vaccin.

Plus tôt cette année, le Pentagone a imposé la vaccination obligatoire à tous ses membres, incluant ceux en service, les membres de la Garde nationale et les membres de la réserve. Chacun des départements des forces armées est libre de déterminer la date limite pour la vaccination, et les procédures à suivre.

L’armée de l’air a imposé la date limite la plus rapide, ce qui explique qu’on en arrive aux premiers congédiements. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a soutenu que la vaccination était essentielle pour maintenir des forces militaires en santé et préserver la capacité des États-Unis à intervenir en cas de crise de sécurité nationale.

Aucun des 27 individus renvoyer par l’armée de l’air n’a cherché à obtenir une exemption médicale, administrative ou religieuse, a révélé Mme Stefanek. D’après plusieurs responsables de divers services militaires, l’armée de l’air est le seul département à s’être rendu aussi loin jusqu’ici pour en arriver à congédier des membres pour leur refus du vaccin.

Officiellement, ces 27 militaires ont été renvoyés pour avoir refusé d’obéir à un ordre.

Il reste que les renvois pour refus d’obéir à un ordre ne sont pas rares dans les rangs militaires. Au cours des trois premiers trimestres de l’année 2021, environ 1800 membres des forces aériennes ont été congédiés pour ce motif.

D’après les plus récentes données des forces aériennes, plus de 1000 membres auraient refusé d’être vaccinés et plus de 4700 autres cherchent à obtenir une exemption religieuse. En date de la semaine dernière, un peu plus de 97 % des membres actifs de l’armée de l’air avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Dans le cas des membres de la marine et du Corps des Marines, ils avaient jusqu’au 28 novembre pour se faire vacciner. La réserve, elle, a encore jusqu’au 28 décembre.

Les soldats de l’armée de terre ont jusqu’à mercredi et les membres de la Garde nationale ou de la réserve ont encore jusqu’au 30 juin prochain pour le faire.