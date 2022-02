L’armée enquête sur un major qui dénonce la vaccination obligatoire dans une vidéo

OTTAWA — Les Forces armées canadiennes ont déclaré qu’elles enquêtaient après qu’un de leurs officiers eut dénoncé, dans une vidéo de sept minutes, la vaccination obligatoire.

Le major Stephen Chledowski est le plus récent membre actif de l’armée canadienne à se prononcer contre la vaccination obligatoire et les restrictions sanitaires décrétées par le gouvernement pour freiner la propagation et la sévérité de la COVID-19.

La vidéo du major Chledowski, en uniforme, est apparue sur les réseaux sociaux jeudi, alors que des centaines de manifestants antivaccins continuent d’occuper des parties du centre-ville d’Ottawa et de bloquer des passages frontaliers ailleurs au pays.

La vidéo est aussi apparue alors que des centaines de militaires en service sont menacés d’expulsion forcée de l’armée pour avoir refusé de se faire vacciner.

Le porte-parole du ministère de la Défense a confirmé vendredi matin que l’armée était au courant de la vidéo et que des «mesures appropriées» seraient prises. Daniel Le Bouthillier n’a pas précisé quelle pourrait être ces «mesures appropriées», ni indiqué si des accusations criminelles pourraient être portées.

L’année dernière, l’armée avait accusé de mutinerie un autre officier qui aurait exhorté d’autres militaires à ne pas participer à la campagne de distribution des vaccins contre la COVID-19.