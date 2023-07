L’armée et la garde côtière en renfort contre les incendies en Colombie-Britannique

Les Forces armées canadiennes (FAC) affirment que les premières troupes venues aider à la lutte contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique sont arrivées dans la province, avec plus de soldats, des hélicoptères et un avion Hercules prêts à être déployés.

Les FAC ont déclaré dans un communiqué qu’une équipe de reconnaissance est sur le terrain à Prince George, dans le centre de la Colombie-Britannique, et travaille avec les autorités locales, y compris le BC Wildfire Service, pour élaborer une stratégie.

L’arrivée du personnel et de l’équipement sera bien accueillie par les pompiers et les communautés, a déclaré le ministre de la Sécurité publique de la province, Mike Farnworth.

«Bien qu’ils ne combattent pas nécessairement les incendies en première ligne, ils peuvent fournir un travail important pour pouvoir permettre aux pompiers de faire le travail qu’ils doivent faire sur le terrain», a-t-il indiqué.

M. Farnworth a déclaré que le gouvernement fédéral et la Colombie-Britannique, l’armée et le BC Wildfire Service élaborent actuellement un plan de déploiement «en termes de l’endroit le plus approprié et où le besoin est requis».

Le communiqué publié par les FAC indique qu’en plus de l’équipe de reconnaissance déployée dimanche, deux troupes de soldats du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada basé à Edmonton seront disponibles «pour aider et permettre la lutte contre les incendies».

Autres renforts

Les FAC indiquent que les avions de l’Aviation royale canadienne soutiendront la mobilité et la logistique de la lutte contre les incendies, ainsi que les évacuations d’urgence. Le déploiement comprendra deux hélicoptères CH-146 Griffon du 408e Escadron et, au besoin, un CC-130J Hercules de la 8e Escadre Trenton.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que la Garde côtière canadienne fournira également deux hélicoptères pour transporter les pompiers et l’équipement vers des endroits éloignés et fournira un soutien aux communautés côtières éloignées confrontées à un accès restreint en raison des incendies de forêt.

Le ministre canadien de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, a annoncé vendredi que l’aide militaire avait été approuvée après que son homologue en Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a fait une demande d’aide fédérale au milieu d’une éruption d’incendies.

Le BC Wildfire Service répertorie plus de 360 incendies de forêt qui brûlent dans la province, dont 23 répertoriés comme des incendies notables, où ils constituent une menace pour la sécurité ou sont particulièrement visibles pour le public.

M. Blair a déclaré la semaine dernière que l’aide fédérale pourrait inclure une assistance militaire pour les évacuations par pont aérien depuis des endroits éloignés, ainsi que des troupes formées comme pompiers qui peuvent «nettoyer» pour empêcher les incendies de se rallumer.

Transports Canada, Parcs Canada, Services publics et Approvisionnement Canada et la GRC sont prêts à fournir de l’aide.

L’agente provinciale d’information sur les incendies, Sarah Budd, a déclaré que le service était «reconnaissant» envers le gouvernement fédéral pour avoir rendu l’aide disponible.

«Nous avons une longue histoire de collaboration pendant des saisons de feux de forêt particulièrement difficiles, dont celle-ci en fait évidemment partie», a-t-elle déclaré lundi dans une entrevue.

Record absolu

Les incendies de forêt ont consumé plus de 12 900 kilomètres carrés de terres jusqu’à présent cette année en Colombie-Britannique, approchant déjà le record d’un peu plus de 13 500 kilomètres carrés établi en 2018.

Le bulletin de sécheresse de la Colombie-Britannique montre que 18 des 34 bassins hydrographiques de la province sont au niveau de sécheresse 4, ce qui signifie que des dommages aux écosystèmes et aux communautés sont probables. Quatre autres sont au niveau 5 le plus élevé, lorsque tous les efforts doivent être faits pour conserver l’eau et protéger les débits environnementaux critiques.

Ces conditions sont susceptibles de perdurer, a ajouté Mme Budd.

«Nous n’avons pas eu le niveau de précipitations qui serait nécessaire pour faire face à ces conditions de sécheresse sous-jacentes, donc elles persistent et lorsque nous recevons des coups de foudre, les matériaux présents dans le paysage sont vraiment susceptibles de s’enflammer», explique-t-elle.

La situation actuelle des incendies de forêt en Colombie-Britannique comprend un incendie «agressif» qui a explosé au cours du week-end et a coupé l’accès à l’autoroute près de la côte centrale, tandis que plus d’une douzaine de nouveaux incendies ont été déclenchés depuis dimanche.

Le service des incendies de la Colombie-Britannique a déclaré que l’autoroute 20 à l’est de Bella Coola a été fermée dimanche soir, car l’incendie qui a été découvert près de Young Creek la veille a atteint une superficie de 22 kilomètres carrés.

Aucun ordre d’évacuation n’a été émis pour l’incendie.

Le district régional de Thompson-Nicola affirme que l’incendie de Bush Creek East près de Kamloops est «très visible», mais aucun ordre d’évacuation ni alerte n’a été émis alors même que des rafales de vent ont attisé les incendies de forêt autour de la ville.

La Colombie-Britannique a également fait une demande pour 1000 pompiers internationaux par l’intermédiaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui coordonne les ressources de lutte contre les incendies à travers le pays.

Des pompiers des États-Unis, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande sont déjà dans la province et des équipes devaient arriver d’Australie au cours du week-end.