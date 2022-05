L’Armée invitée par l’Ombudsman à mieux s’ouvrir aux besoins familiaux de ses membres

OTTAWA — L’organisme devant surveiller le bien-être des militaires au Canada demande aux Forces armées canadiennes (FAC) de mieux entourer leurs membres qui ont des enfants handicapés ou qui vivent d’autres circonstances familiales exceptionnelles, car certains sont obligés de choisir entre leurs proches et leur carrière.

Chaque année, environ un membre des Forces armées canadiennes sur quatre doit déménager en raison d’une formation ou de besoins opérationnels, mais ceux qui ont des besoins familiaux spéciaux sont autorisés à demander des exemptions.

Mais dans un nouveau rapport, l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, Gregory Lick, affirme que les critères actuels de l’armée pour décider si les militaires sont éligibles à de telles exemptions sont truffés de lacunes qui doivent être résolues.

Il manque de clarté sur les personnes éligibles à se qualifier, de transparence sur la manière dont ces demandes sont approuvées ou rejetées et même des pressions sur certains militaires pour qu’ils ne postulent pas.

«La plupart des membres des FAC et des membres de leur famille interrogés croyaient que les besoins de leur famille étaient secondaires par rapport aux besoins des FAC», lit-on dans le rapport. « Beaucoup ont déclaré se sentir marginalisés ou stigmatisés lorsqu’ils ont demandé une exemption de compassion. »

En entrevue, Gregory Lick signale qu’il a été particulièrement touché lors de visites dans des bases et des escadres par les récits de militaires et de familles sur les difficultés à s’occuper d’enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux.

« C’est une communauté très vulnérable », affirme l’Ombudsman. « Ils sont sur une liste d’attente pour pouvoir obtenir de l’aide pour leurs enfants et tout d’un coup, ils reçoivent un message d’affectation. »

L’Ombudsman ajoute que les statuts de compassion ont été très bénéfiques pour les militaires et les familles qui ont pu en profiter, mais que le problème réside dans les lacunes et les incertitudes qui les entourent, ce qui a conduit à une application inégale.

Une partie du problème est le manque de critères clairs, y compris une définition de ce qui constitue à la fois la «famille» et les «circonstances personnelles exceptionnelles», ce qui crée de la confusion tant chez les soldats qui demandent une affectation pour raisons humanitaires que chez ceux qui décident de l’approuver ou non.

Il y a aussi un manque de compréhension sur la façon dont ces décisions sont prises, avec de longs retards et peu de mises à jour ou d’informations, et même une incertitude à propos des personnes responsables des prises de décision.

« Les membres des FAC ont signalé des cas où leur chaîne de commandement n’était pas au courant des étapes du processus et incapable d’identifier l’autorité décisionnelle », indique le rapport.

Cette incertitude pourrait expliquer pourquoi seulement environ la moitié de toutes les demandes entre septembre 2017 et mars 2021 ont été approuvées, selon Gregory Lick.

Le rapport de l’Ombudsman arrive à un moment où les Forces armées canadiennes ont du mal à recruter et à retenir les militaires. Il y a des milliers de postes actuellement vacants alors que l’armée fait face à des demandes importantes au pays et à l’étranger.

La Vice-Chef d’état-major de la défense, la lieutenante-générale Frances Allen, a indiqué la semaine dernière que les commandants supérieurs examinaient actuellement la façon dont l’armée gère les affectations et les réinstallations dans le but de mieux équilibrer les besoins militaires et familiaux.

L’ombudsman Lick reconnaît que les chefs militaires doivent s’assurer que les membres des Forces armées soient là où ils doivent être, mais il fait valoir qu’un meilleur accueil des familles et des personnes ayant des besoins spéciaux contribuera au recrutement et à la rétention à long terme.