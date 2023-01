L’armée israélienne tue un militant palestinien et un adolescent en Cisjordanie

RAMALLAH, Palestine — Les forces israéliennes ont tué un militant et un adolescent lors d’affrontements qui ont éclaté tôt lundi lorsque des troupes sont entrées dans une ville palestinienne de Cisjordanie occupée, ont déclaré des Palestiniens.

Samer Attiyeh, directeur de l’hôpital Ibn Sina dans la ville septentrionale de Jénine, a identifié les deux victimes comme étant Samer Houshiyeh, 21 ans, qui a reçu plusieurs balles dans la poitrine, et Fouad Abed, 17 ans, un civil.

Dans un communiqué, la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, un groupe militant lié au parti Fatah du président Mahmoud Abbas, a déclaré que Samer Houshiyeh en était membre. Les brigades ont publié une photo antérieure sur laquelle il posait avec des fusils. Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait son corps enveloppé du drapeau du groupe armé alors que sa mère et d’autres personnes en deuil faisaient leurs adieux.

Les affrontements ont éclaté à Kafr Dan près de Jénine. L’armée israélienne a indiqué être entrée dans la ville dimanche soir pour démolir les maisons de deux hommes armés palestiniens qui ont tué un soldat israélien lors d’un échange de tirs en septembre.

L’année 2022 a été la plus meurtrière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis 2006. L’armée israélienne a mené des raids quasi quotidiens dans les villes palestiniennes, tuant plus de 150 personnes. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais de jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres individus non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et les Palestiniens réclament ces territoires pour un futur État.