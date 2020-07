L’Armée lance de nouveaux ordres pour réprimer les comportements haineux

OTTAWA — Les Forces armées canadiennes ont donné de nouveaux ordres au personnel militaire au moment où le haut commandement se fait reprocher de s’être montré laxiste envers les comportements haineux dans les rangs.

Les nouvelles directives visent à démontrer que l’armée adopte une position plus ferme contre les «comportements haineux» à la suite d’une série d’incidents très médiatisés impliquant des militaires.

L’armée tente activement de recruter davantage de femmes, de membres des minorités visibles et d’Autochtones afin de présenter un portrait plus fidèle de la société canadienne et être en mesure de mieux intervenir sur divers théâtres.

Les nouveaux ordres visent à ne laisser aucun doute sur ce qui constitue une «conduite haineuse». Ainsi tout élément — mots, images ou symboles — qui encourage, justifie ou encourage la violence ou la haine contre des individus ou des groupes sont interdits.

Les militaires sont tenus de signaler tous les comportements haineux. Quant aux officiers, ils doivent prendre des mesures lorsque de tels faits sont portés à leur attention.

Le président du Réseau canadien anti-haine, Bernie Farber, se réjouit des nouveaux ordres, mais prévient que seul le temps dira si l’armée va vraiment parvenir à réprimer la haine dans ses rangs.