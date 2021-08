L’armée zambienne est déployée pendant qu’un dépouillement tendu se poursuit

LUSAKA, Zambie — Le président zambien Edgar Lungu a déployé vendredi davantage de soldats dans des régions instables du pays, alors que se poursuivait le dépouillement des voix exprimées la veille.

Au moins deux personnes ont été tuées jeudi, le jour du scrutin.

M. Lungu avait déployé les forces armées avant le vote, en raison des violences électorales qui s’étaient produites entre des partisans des deux principaux partis du pays.

Deux partisans du Front patriotique de M. Lungu ont été tués jeudi, quand la violence a éclaté dans des provinces de l’ouest, du nord-ouest et du sud du pays, selon M. Lungu et les dirigeants électoraux du pays.

Des forces additionnelles ont été déployées pour contrer «cette violence sans précédent», a dit le président. Il a pointé du doigt l’opposition, qui pour sa part l’accuse d’utiliser les forces de l’ordre pour écraser la dissidence et restreindre les libertés démocratiques du pays.

Un calme inquiet régnait dans la capitale, Lusaka, où la population craint de nouvelles violences quand les résultats seront annoncés.

Le coeur normalement très achalandé de Lusaka était tranquille vendredi. Plusieurs commerces étaient fermés en raison du férié offert au lendemain du vote. Dans plusieurs régions éloignées, les gens ont choisi de rester à l’intérieur ou de se rassembler en petits groupes.

Des soldats à bord de camions et des policiers patrouillaient autour du centre où sont dépouillés les votes. Des émeutes avaient éclaté à cet endroit en 2016, lors du dernier scrutin. Le centre est aussi encerclé de barbelés.

M. Lungu, qui est âgé de 64 ans, livre une lutte serrée à l’opposant Hakainde Hichilema, qu’il a défait de justesse en 2015 et en 2016. M. Hichilema a lancé des accusations de fraude les deux fois et prétend que M. Lungu essaie encore une fois de truquer le résultat du vote. Le président nie tout et accuse l’opposition d’être des «pleurnichards».

Le vote s’est poursuivi jusqu’à tôt vendredi matin dans les régions où la violence a retardé son déroulement, a annoncé la commission électorale vendredi.

Les résultats finaux sont attendus 72 heures après la fermeture des bureaux de scrutin.