«Larry», devenu tempête post-tropicale, pourrait toucher Terre-Neuve samedi

HALIFAX — L’ouragan Larry pourrait toucher terre dans l’est de Terre-Neuve tard vendredi soir ou tôt samedi matin, sous forme de tempête post-tropicale, mais même si son «oeil» devrait rater l’île, cette province peut s’attendre à de grosses vagues et à beaucoup de pluie et de vent.

Le Centre canadien de prévision des ouragans à Halifax a publié mercredi matin la carte des cyclones tropicaux. On y voit «Larry», devenu tempête, traverser la péninsule d’Avalon, sur l’île de Terre-Neuve, vers 3 h dans la nuit de samedi, avec des vents pouvant atteindre 130 km/h – comme ceux d’un ouragan de catégorie 1.

Le Centre prévoyait de fortes pluies qui devraient durer pendant quelques heures, à mesure que la tempête se déplacera sur la région, même si le centre de ce système doit passer au large, à l’est de la péninsule d’Avalon. Un épisode de vents forts de durée similaire, associé au centre de la tempête, se produira principalement sur son côté est.

Selon le Centre, «c’est là que la trajectoire sera déterminante pour savoir si les vents les plus forts s’étendront sur les terres ou resteront au large».

L’ouragan Larry se déplaçait mercredi matin au sud-est des Bermudes, avec des vents atteignant 185 km/h — de catégorie 3. Le Centre américain de prévision des ouragans à Miami a indiqué qu’une veille de tempête tropicale était en vigueur dans les Bermudes.

Le Centre canadien a recommandé aux résidants du sud-est de l’île de Terre-Neuve de surveiller la progression de cette tempête. Larry ne devrait toutefois pas avoir beaucoup d’impact sur le reste du Canada atlantique, bien que de la pluie soit prévue pour vendredi et samedi.

«Larry devrait entrer dans le territoire canadien au large, en tant qu’ouragan de catégorie 2 (vents de 155 km/h), mais ces vents devraient faiblir rapidement à mesure que la tempête se déplacera sur des eaux plus froides et que le champ de vents s’étendra», indique le Centre canadien dans un communiqué. «La trajectoire actuelle prévoit que la tempête touchera terre sous la forme d’une tempête post-tropicale avec des vents de catégorie 1 de près de 130 km/h», mais ces vents «ne se produiront pas nécessairement sur les terres».

Avant la tempête, la «houle océanique» devrait arriver jeudi le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et du sud de Terre-Neuve. «Ces vagues seront particulièrement grosses vendredi et présenteront un danger près des côtes», prévient le Centre. «À mesure que la tempête s’approchera de l’est de Terre-Neuve vendredi soir, de dangereuses vagues déferlantes sont attendues le long du sud de la péninsule d’Avalon, même si le centre se déplace un peu vers l’est.» L’onde de tempête pourrait aussi constituer une menace selon la trajectoire du système, ajoute le Centre.

Pour les navigateurs, cela signifie que la région des Grands Bancs connaîtra les vents les plus forts et les plus grosses vagues, avec la possibilité de vagues de 15 mètres pénétrant dans la partie sud.