L’ASFC et l’ADM suggèrent des pratiques pour faciliter les déplacements des voyageurs

MONTRÉAL — À l’approche de la semaine de relâche, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Aéroports de Montréal (ADM) ont relevé différentes mesures pour simplifier la vie des voyageurs lors de déplacements internationaux et transfrontaliers.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi matin à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, les organisations ont souligné l’importance d’arriver à l’aéroport au moins 3 heures avant un vol, et ce, peu importe la destination.

Anne-Sophie Hamel, porte-parole de l’ADM, a indiqué que des activités seraient organisées dans le cadre de la semaine de relâche pour les passagers qui ont passé les contrôles de sécurité.

«On s’attend à avoir un million de passagers, si on compte les départs et les arrivées combinés, pour les deux semaines de relâche au Québec. (…) Pour cet été, on prévoit être à des niveaux similaires à 2019, avant la pandémie», a-t-elle précisé en entrevue.

Pour ceux qui voyagent vers les États-Unis, Mme Hamel conseille l’application du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, «Mobile Passport Control», qui permet de rassembler ses documents de voyage sur un appareil mobile.

Pour les destinations internationales et canadiennes, l’ADM offre le service YUL Express, où les gens peuvent réserver en ligne leur passage prioritaire au contrôle de sécurité.

Revenir au Canada

Afin de faciliter le retour au pays, l’Agence des services frontaliers du Canada invite les voyageurs à remplir d’avance leur déclaration de douanes et d’immigration.

Maxime Jenkins, chef des opérations à l’aéroport Montréal-Trudeau et porte-parole de l’ASFC, a indiqué en entrevue que les Canadiens pouvaient désormais accéder à la nouvelle fonction de l’application ArriveCan pour le faire.

«Le but est d’économiser du temps dans les aéroports canadiens. Ça permet aux gens de compléter leur déclaration de douanes et d’immigration jusqu’à 72h avant d’arriver au Canada et de la soumettre à l’ASFC», a-t-il expliqué.

Selon le porte-parole, cette nouvelle fonction est disponible dans la majorité des aéroports du pays et permet d’économiser le tiers du temps de transaction à la borne d’inspection primaire.

«C’est l’équivalent d’environ quarante secondes par passager. Sur des dizaines de milliers de passagers par jour, cette différence de quarante secondes est critique pour améliorer la fluidité dans les aéroports canadiens. À Montréal-Trudeau, il y a environ 13 % des passagers qui utilisent actuellement cette nouvelle fonction, et c’est pour ça qu’on fait des initiatives de promotion pour encourager le public voyageur à l’utiliser», a-t-il précisé.

L’ASFC a aussi rappelé les conseils réguliers en vigueur, notamment de consulter son site web pour connaître les temps d’attente aux frontières pour ceux qui traversent à la frontière terrestre.

Pour les déplacements aériens, l’agence rappelle aux adultes qui voyagent avec un enfant d’avoir en main une lettre de consentement les autorisant à voyager avec l’enfant s’il partage la garde du mineur, ou s’il n’est pas le parent ou le tuteur légal.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.