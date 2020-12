L’Assemblée des Premières Nations réunie virtuellement pour discuter de COVID-19

OTTAWA — Lors de son assemblée générale virtuelle, lundi, l’Assemblée des Premières Nations (APN) exhortera le gouvernement fédéral à en faire davantage pour aider les communautés autochtones à faire face aux impacts disproportionnés de la COVID-19 qu’elles subissent.

La chef de la région de l’Ontario, RoseAnne Archibald, affirme que la pandémie a durement frappé les communautés des Premières Nations – qui ont longtemps été traitées inéquitablement au Canada, a-t-elle soutenu.

Elle dit que le Canada a l’occasion de prendre de grandes mesures pour améliorer la situation à l’aide de programmes, de services et de financement tandis que le pays reconstruit son économie.

Le premier ministre Justin Trudeau doit s’adresser à l’assemblée générale, qui devait initialement se tenir à Halifax cet été, mais qui a été repoussée en raison de la COVID-19.

Les chefs devraient discuter, entre autres, de la possibilité qu’ils appuient ou non un projet de loi fédéral présenté cette semaine, qui garantirait que la loi canadienne est en harmonie avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

La chef régionale du Yukon, Kluane Adamek, a indiqué que certaines communautés autochtones ne disposent pas d’internet à haut débit et qu’elles devront appeler par téléphone pour participer à la réunion.

Elle a ajouté qu’une résolution appelle à mettre fin à la discrimination fondée sur le genre au sein de l’APN –une organisation nationale représentant plus de 600 Premières Nations au Canada – pour que le groupe ouvre la marche dans la promotion de l’égalité entre les genres

On s’attend à ce que l’organisation crée un conseil des anciens combattants des Premières Nations pour promouvoir la reconnaissance des contributions des militaires et des membres de la GRC des Premières Nations par l’éducation et afin de développer et maintenir une base de données des anciens combattants des Premières Nations.

Le chef national Perry Bellegarde, qui a annoncé lundi qu’il ne se représenterait pas aux élections en juillet, devrait également prendre la parole à la réunion de l’organisation qu’il dirige depuis 2014.