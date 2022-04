L’Assemblée générale de l’ONU suspend la Russie du Conseil des droits de l’homme

TANZANIA, Tanzanie — L’Assemblée générale des Nations unies a voté jeudi pour la suspension de la Russie du principal organe de défense des droits de l’homme de l’organisation mondiale en raison d’allégations selon lesquelles des soldats russes en Ukraine se seraient livrés à des violations des droits que les États-Unis et l’Ukraine ont qualifiées de crimes de guerre.

Il s’agit d’une réprimande rare, sinon sans précédent, contre l’un des cinq membres du Conseil de sécurité de l’ONU disposant du droit de veto.

L’ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield, a qualifié le vote de «moment historique», déclarant à l’assemblée : «Nous avons collectivement envoyé un message fort que la souffrance des victimes et des survivants ne sera pas ignorée» et que la Russie doit être tenue responsable «de cette guerre non provoquée, injuste et inadmissible».

Mme Thomas-Greenfield a lancé la campagne pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à la suite de vidéos et de photos montrant des rues de la ville de Boutcha, à la périphérie de la capitale, Kyiv, jonchées de corps de civils après le retrait des soldats russes. Les images ont déclenché une répulsion mondiale et des appels à des sanctions plus sévères contre la Russie, qui a nié avec véhémence la responsabilité de ses troupes.

Le président américain Joe Biden a déclaré que le vote montrait comment la guerre du président russe Vladimir Poutine «a fait de la Russie un paria international». Il s’est engagé à continuer de travailler avec d’autres nations pour rassembler des preuves afin de tenir la Russie responsable, d’augmenter la pression sur son économie et de l’isoler sur la scène internationale.

La Russie n’est que le deuxième pays à voir ses droits d’adhésion supprimés au Conseil des droits de l’homme. L’autre, la Libye, a été suspendue en 2011 par l’assemblée lorsque des troubles dans ce pays d’Afrique du Nord ont renversé le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi.

Le Conseil des droits de l’homme, établi à Genève, est chargé de mettre en lumière et d’approuver les enquêtes sur les violations des droits de l’homme, et il effectue des examens périodiques de la situation des droits de l’homme dans les 193 pays membres de l’ONU.

Le vote sur la résolution initiée par les États-Unis suspendant la Russie a été de 93 voix contre 24 avec 58 abstentions, ce qui est un résultat nettement plus serré que celui des deux résolutions adoptées par l’assemblée le mois dernier exigeant un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, le retrait de toutes les troupes russes et la protection des civils. Ces deux résolutions ont été approuvées par au moins 140 nations.

L’ambassadeur adjoint de Russie, Gennady Kuzmin, a déclaré après le vote que la Russie s’était déjà retirée du conseil avant que l’assemblée ne prenne des mesures, apparemment dans l’attente du résultat.