L’Assemblée législative de l’Ontario reprend ses travaux mardi

TORONTO — Les députés ontariens seront de retour à l’Assemblée législative, mardi, après le congé hivernal.

Les questions sur les relations du premier ministre Doug Ford avec les promoteurs et l’expansion de la prestation de soins de santé privés risquent de dominer les discussions.

Le premier sujet à l’ordre du jour devrait être un nouveau projet de loi contenant des réformes en matière de santé. Celles-ci devraient notamment permettre aux cliniques communautaires et aux centres de diagnostic d’effectuer plus de procédures et de tests. Le projet de loi élargirait aussi les responsabilités des infirmières et aux ambulanciers paramédicaux.

La nouvelle pièce législative prévoit d’élargir la place du privé, notamment dans les chirurgies de la cataracte et dans les arthroplasties de la hanche et du genou. La province a indiqué qu’elle présentera un projet de loi qui empêchera les hôpitaux de perdre du personnel au profit de ces cliniques.

Le nouveau plan vise à accélérer la prestation des soins de santé, mais certains s’inquiètent du fait qu’il implique un rôle plus important pour le secteur à but lucratif. Doug Ford a promis que les procédures et les tests seront toujours financés par l’État, mais les partis d’opposition craignent que les cliniques privées influencent les patients à payer de leur poche des services qui sont offerts au public.

«Les gens se présentent dans les hôpitaux pour constater qu’il n’y a pas assez de personnel pour aider leurs proches», a déploré la nouvelle cheffe néo-démocrate Marit Stiles.

«Doug Ford fait baisser les salaires des travailleurs de la santé en même temps et envoie plus d’argent aux entreprises privées qui cherchent à faire des profits.»

Mme Stiles, qui se lèvera en chambre pour la première fois depuis qu’elle est devenue cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD), dit qu’elle prévoit aussi déposer une plainte au Commissaire à l’intégrité concernant le premier ministre Ford, les promoteurs et le retrait de certaines terres protégées de la Ceinture de verdure.

M. Ford dit qu’il n’a rien fait de mal lorsque les promoteurs, qui sont des amis de la famille, ont assisté à un événement lié au mariage de sa fille, l’été dernier, où les billets étaient vendus 150 $. Les médias citent des sources selon lesquelles des sociétés de lobbying et de relations gouvernementales ont été invitées à acheter des billets.

Le Bureau du commissaire à l’intégrité de l’Ontario a déclaré que, sur la base des informations fournies, M. Ford n’avait aucune connaissance des cadeaux offerts à sa fille et à son gendre et qu’il n’y avait eu aucune discussion sur les affaires du gouvernement lors de l’événement estival.

Mais Mme Stiles estime qu’il y a encore de nombreuses questions sans réponse.

«Ce premier ministre continue de faire passer les intérêts des riches promoteurs en premier, même si cela signifie démolir et paver notre Ceinture de verdure vitale», a-t-elle dénoncé.

Le chef libéral par intérim, John Fraser, a déclaré que son parti se concentrerait également sur les soins de santé et les relations de M. Ford avec les promoteurs.

«Nous allons travailler avec d’autres partis d’opposition, comme nous l’avons fait, pour aller au fond des choses», a déclaré M. Fraser à propos de la controverse.

Le chef – et seul membre du caucus – du troisième parti d’opposition, le Parti vert, fera également l’objet d’une certaine attention lorsque les travaux reprendront. Mike Schreiner a déclaré qu’il «réfléchirait» à un plaidoyer d’un groupe de libéraux pour qu’il brigue la direction de ce parti. Depuis le mois dernier, M. Schreiner n’a donné aucune indication dans quelle direction il pourrait pencher.