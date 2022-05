L’Assemblée nationale adopte une motion unanime exigeant que la FTQ lance une enquête

QUÉBEC — L’Assemblée nationale a adopté mercredi une motion unanime exigeant de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) qu’elle lance une enquête afin de faire la lumière sur les récentes révélations concernant la présidence de la FTQ-Construction.

C’est le ministre de l’Emploi et du Travail, Jean Boulet, qui s’est levé en Chambre pour présenter cette motion, qui a reçu l’approbation de tous les députés.

La motion invite notamment l’Assemblée nationale à reconnaître que toutes les organisations doivent être exemplaires dans la prévention du harcèlement psychologique et sexuel.

Elle souligne que l’industrie de la construction ne fait pas exception et qu’elle a la responsabilité d’assurer un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses.

Rappelons que le 28 avril dernier, le président de la FTQ-Construction, Rénald Grondin, a remis sa démission, dans la foulée de révélations selon lesquelles il a harcelé une secrétaire pendant deux ans.

En 2021, les femmes ne représentaient que 3,27 % de la main-d’oeuvre totale de l’industrie et environ 55 % de celles-ci quittent les chantiers après cinq ans.