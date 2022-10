L’Assemblée nationale peut fonctionner avec 14 indépendants, assure Jolin-Barrette

QUÉBEC — L’Assemblée nationale sera fonctionnelle advenant que Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ne soient pas reconnus comme groupes parlementaires, selon le leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette.

Le ministre sortant de la Justice a été appelé à se prononcer sur l’enjeu de la reconnaissance des partis, mardi, dans les corridors du parlement, avant que ne débute la cérémonie d’assermentation des 90 députés caquistes.

M. Jolin-Barrette a dit que contrairement à ce qu’avait déclaré la semaine dernière la co-porte-parole de QS, Manon Massé, ce ne sera pas le «bordel» à l’Assemblée si 14 députés indépendants devaient y siéger.

«Elle a tort, a-t-il affirmé en mêlée de presse. Lors de la dernière législature, il y a eu certains députés indépendants et on a continué de travailler avec eux. Un moment donné, je pense qu’ils étaient même cinq, six.

«Le gouvernement va faire fonctionner le Parlement, que ce soit des partis reconnus ou non. Le Parti libéral est en réflexion. (…) Or, nous, on montre une ouverture. Ça se négociera lors des réunions», a ajouté M. Jolin-Barrette.

Pour l’instant, ni le PQ ni QS ne répondent à la définition de groupe parlementaire de l’Assemblée nationale, qui exige d’avoir remporté au moins 12 sièges ou 20 % du vote.

QS a fait élire 11 députés avec 15,43 % des voix, tandis que le PQ a remporté trois sièges en récoltant 14,61 % des suffrages. Le statut de groupe parlementaire peut toutefois être accordé si tous les partis s’entendent.

Ce statut donne à un parti politique davantage de ressources et de temps de parole.