L’Assemblée nationale s’apprête à suspendre ses travaux jusqu’au 21 avril

QUÉBEC — L’Assemblée nationale suspendra ses travaux jusqu’au 21 avril en raison de la pandémie de COVID-19, ont confirmé des sources à La Presse canadienne.

Une motion d’ajournement des travaux devrait être déposée mardi, comme ce fut le cas à la Chambre des communes, vendredi dernier.

«Ce qu’on souhaite, c’est adopter les crédits budgétaires nécessaires disons d’ici l’été rapidement et ensuite de fermer l’Assemblée nationale», a déclaré le premier ministre François Legault, lundi, lors de son point de presse quotidien.

La semaine dernière, l’Assemblée nationale avait fermé ses portes aux visiteurs, sans toutefois interrompre les travaux parlementaires.

Le projet de loi visant à accroître les pouvoirs des superinfirmières est à un stade avancé et pourrait être adopté à toute vapeur par un petit nombre d’élus mardi, tandis que le projet de loi 51 sur les congés parentaux, par exemple, serait mis sur la glace. Les consultations publiques devaient débuter mardi.

Le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a affirmé lundi sur les réseaux sociaux tenir des «discussions positives» avec les leaders parlementaires des oppositions quant à l’organisation des travaux parlementaires à l’Assemblée.

Ils les a remerciés pour leur collaboration.

«C’est dans un esprit d’unité et en mettant la santé publique au-dessus toute autre préoccupation que je participe depuis ce matin à ces discussions au nom de Québec solidaire», a répondu sur Twitter Gabriel Nadeau-Dubois.

«Nous convenons ensemble de procédures d’exception pour une situation exceptionnelle», a ensuite gazouillé le leader parlementaire du Parti québécois (PQ), Martin Ouellet.

Deux députés en isolement

Le PQ a indiqué que son porte-parole en matière d’agriculture, le député de Bonaventure, Sylvain Roy, s’était placé en isolement.

«Par souci de prévention, je fais un confinement volontaire, car comme vous le savez, il y un peu plus d’un an, j’ai eu des traitements médicaux liés à un cancer. J’ai actuellement certains symptômes qui s’apparentent à la grippe et qui m’obligent à être prudent», a écrit M. Roy.

Il imite ainsi le député caquiste de Vachon, Ian Lafrenière, qui vendredi dernier s’est placé en isolement volontaire à la suite d’un voyage aux États-Unis.

«À la suite d’un court séjour aux États-Unis, je me place en quarantaine volontaire jusqu’au 23 mars. Je m’isole par respect pour mes collègues et mes concitoyens, et ce, même sans aucun symptôme», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Évitez les bureaux de comté, demande l’Assemblée

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a publié un communiqué lundi, dans lequel elle demande aux citoyens d’éviter de se rendre dans les bureaux de circonscription «dans le contexte du coronavirus».

«Les moyens tels que le téléphone ou le courriel sont privilégiés pour toute personne qui souhaite entrer en communication avec son député. Cette demande a pour but de réduire les déplacements de la population et ce, conformément aux recommandations émises par les autorités publiques.»