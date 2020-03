L’Assemblée nationale suspend ses travaux jusqu’au 21 avril

QUÉBEC — L’Assemblée nationale siégera brièvement mardi avant de suspendre ses travaux jusqu’au 21 avril, a confirmé le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, lors d’un point de presse conjoint avec les leaders des trois autres formations politiques.

Ils ont expliqué poser ce geste afin de limiter la propagation de la COVID-19, conformément aux consignes des autorités de la santé publique, qui demandent aux Québécois de travailler le plus possible à la maison. Il était important pour les parlementaires de donner l’exemple, ont-ils dit.

En outre, au temps du coronavirus, les députés doivent être disponibles pour leurs populations dans leurs circonscriptions, a ajouté M. Jolin-Barrette. Bien qu’il soit déconseillé d’aller leur rendre visite dans leurs bureaux de comté, il sera toujours possible de rejoindre les 125 députés par téléphone ou par courriel.

Mardi, un petit nombre de députés se sont présentés à l’Assemblée nationale pour adopter des «éléments essentiels» pour le gouvernement, notamment des crédits supplémentaires à hauteur de 2,6 milliards $. Il s’agit d’argent qui pourra être décaissé à court terme pour payer les garderies et les soins de santé, par exemple.

Les leaders parlementaires se sont également entendus pour adopter le budget 2020-2021 «pour la stabilité économique». De l’avis de Simon Jolin-Barrette, le gouvernement devra «fort probablement» présenter une mise à jour économique au cours des prochains jours.

Les projets de loi 31 et 43, qui accordent davantage de pouvoirs aux pharmaciens et aux super infirmières, seront également adoptés mardi. De plus, les projets de loi 41, un omnibus budgétaire, et 48 sur les taxes foncières agricoles, obtiendront le feu vert des parlementaires.