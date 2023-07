L’Associated Press présente ses candidats à la chanson de l’été 2023

LOS ANGELES — Maintenant que l’école est finie, que les vacances approchent et que les stations de radio passent à leur saison estivale, il est temps de se prononcer sur la chanson de l’été, du moins aux États-Unis.

Lors de certaines années, le choix est incontestable: qui oserait dire que «Despacito», de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber, n’a pas été le morceau le plus joué en 2017 aux États-Unis, ou encore que «Old Town Road», de la future vedette Lil Nas X, n’a pas trôné au sommet de tous les palmarès deux ans plus tard.

Mais ce n’est pas toujours le cas.

«As It Was» de Harry Styles était-elle vraiment la chanson incontournable en 2022? Qui a revendiqué le titre lors de l’été-qui-n’en-était-presque-pas-un en 2020? Quand toute la musique du monde est disponible sur les plateformes de diffusion en continu, est-ce qu’on peut encore réellement parler d’une chanson de l’année?

Dans tous les cas, l’Associated Press se mouille et présente quelques prétendants au titre de chanson de l’année.

«Put It On Da Floor Again» de Latto, avec la participation de Cardi B

L’énergie combative du rappeur Latto sur le rythme chaud et minimaliste de «Put It On Da Floor Again» en fait un candidat de choix pour être la chanson de l’été dans les discothèques. Il sert également de mantra saisonnier: «Je danse dans la maison / Je me sens comme Britney Spears», crache l’invitée Cardi B.

«Boy’s a Liar PT. 2» de PinkPantheress et Ice Spice

Le duo de rêve composé de PinkPantheress et du rappeur Ice Spice a fait mouche avec «Boy’s a Liar PT. 2», une fable sur les rencontres amoureuses modernes avec une accroche indéniable et une prononciation très créative du mot « menteur ». Peu de chansons réussissent à rester au sommet des palmarès pendant plus de six mois, mais peu de chansons ont redéfini l’essence même d’une chanson pop.

«The Margarita Song» de That Chick Angel, Casa Di er Steve Terrell

Qu’obtenez-vous lorsque vous prenez un sermon évangélique conflictuel sur la prostitution donné par une femme qui se fait appeler Sister Candy sur les campus universitaires, le remixez et lui donnez un rythme trap? Un succès, grâce au comédien/rappeur Angel Laketa Moore et aux artistes Carl Dixon et Steve Terrell. Connue sur TikTok, elle pourrait rapidement gagner en popularité.

«Flowers» de Miley Cyrus

Autre morceau qui a de l’expérience derrière la cravate, cet hymne s’adresse aux personnes qui ont le cœur brisé — et qui s’en remettent. Pour Cyrus, c’est une chanson sur la vie après le divorce, mais pour ses amateurs, c’est une célébration de la satisfaction de soi-même.

«Last Night» de Morgan Wallen

Le règne de Morgan Wallen se poursuit cet été, avec son disque country pop-rock «Last Night» qui domine les stations de radio commerciales — et, probablement, les écouteurs de la personne à côté de vous.

«Fast Car» de Luke Combs

L’étoile montante du country reprend le classique de Tracy Chapman et le transforme en un air de feu de camp en Caroline du Nord. Parfait pour conduire dans votre voiture.

«Karma» de Taylor Swift

Impossible de conclure cette liste sans inclure une chanson de Swift. «Karma» est déjà partout en ce début d’été… tout comme la chanteuse, qui poursuit sa tournée Eras.