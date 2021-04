L’assurance-emploi plus accessible, mais pas nécessairement plus généreuse

MONTRÉAL — L’assurance-emploi, telle que modifiée par le budget Freeland déposé lundi, rendra le régime plus accessible, mais pas nécessairement plus généreux pour les chômeurs.

C’est ce qu’estime le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), qui réunit plusieurs groupes de défense des droits des chômeurs.

Le MASSE applaudit au fait qu’Ottawa établisse désormais un seuil d’admissibilité universel de 420 heures au régime d’assurance-emploi. Et il le fait sans faire référence au taux de chômage dans la région du prestataire.

Toutefois, la durée des prestations, elle, dépendra du taux de chômage régional et du nombre d’heures de travail, a souligné en entrevue mardi Kim Bouchard, présidente du MASSE.

Dans son budget, la ministre des Finances, Chystia Freeland, a annoncé une série de modifications législatives pour rendre l’assurance-emploi plus accessible et plus simple au cours de la prochaine année, alors que le marché du travail commence à prendre du mieux dans le contexte de la COVID-19.

Par ailleurs, la Société canadienne du cancer s’est réjouie de l’augmentation des prestations de maladie de 15 à 26 semaines pour les travailleurs qui doivent suivre des traitements. Elle y voit un geste important «qui aura un impact déterminant dans la vie des personnes atteintes de cancer».