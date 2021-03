L’astromobile Perseverance effectue ses premiers déplacements sur Mars

CAPE CANAVERAL, Fla. — L’astromobile de la NASA sur Mars a effectué ses premiers déplacements sur les chemins rouges poussiéreux cette semaine, inscrivant 21 pieds (ou environ 6,4 mètres) sur l’odomètre lors de son premier essai.

Perseverance s’est aventuré de sa position d’atterrissage jeudi, deux semaines après son arrivée sur la planète rouge à la recherche de signes de vie ancienne.

Le rond-point et les allers-retours n’ont duré que 33 minutes et se sont si bien déroulés que le véhicule à six roues a repris la route vendredi.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, a partagé des photos des traces de pneus sur et autour de petites roches.

«Je ne pense pas avoir jamais été plus heureuse de voir des traces de roues et j’en ai vu beaucoup, a déclaré l’ingénieure Anais Zarafian. Il s’agit vraiment d’une étape importante pour la mission.»

Dès que les vérifications du système sur Perseverance seront terminées, l’astromobile se dirigera vers un ancien delta de rivière pour recueillir des roches en vue du retour sur Terre dans une décennie. Les scientifiques se demandent s’il faut emprunter la voie la plus fluide pour se rendre dans le delta voisin ou une voie peut-être plus difficile avec des vestiges intrigants de cette époque jadis aqueuse il y a 3 à 4 milliards d’années.

Par Marcia Dunn, The Associated Press

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département de l’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de l’entièreté du contenu.