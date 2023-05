L’astronaute canadien Jeremy Hansen portera l’unifolié au couronnement du roi Charles

OTTAWA — Avant que l’astronaute Jeremy Hansen n’ait la chance de porter les couleurs du Canada lors d’un périple autour de la Lune, l’année prochaine, il portera le drapeau canadien lors du couronnement du nouveau monarque du pays.

Le Cabinet du premier ministre Justin Trudeau a publié mercredi après-midi la liste des dignitaires et éminents Canadiens qui se joindront à lui, à son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, et à la gouverneure générale, Mary Simon, à l’abbaye de Westminster, samedi, alors que le roi Charles III sera officiellement couronné.

La liste comprend les dirigeants des trois grands regroupements autochtones du pays, de «jeunes leaders» canadiens, l’astronaute Jennifer Sidey-Gibbons, l’historienne Margaret MacMillan et la récipiendaire de la Croix de la vaillance Leslie Arthur Palmer. La greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, Janice Charette, sera aussi du voyage.

La présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Marguerite Tölgyesi, née dans la communauté crie de Nemaska, au Québec, fera aussi partie de la délégation canadienne à Londres.

Un contingent de 45 membres des Forces armées canadiennes participera par ailleurs au défilé militaire du couronnement, à Londres. De plus, cinq membres du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada conduiront leur monture devant le carrosse d’or royal lors du défilé qui se rendra, après le couronnement, de l’abbaye de Westminster jusqu’au palais de Buckingham.

L’itinéraire de la gouverneure générale Simon pour ce voyage de couronnement comprend une audience avec le roi, jeudi, au palais de Buckingham. La représentante du roi au Canada sera accompagnée de son mari et des dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations, de l’Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis, RoseAnne Archibald, Natan Obed et Cassidy Caron.

Le roi Charles III avait déjà été officiellement proclamé monarque du Canada lors d’une cérémonie en septembre à Ottawa, en présence de M. Trudeau et de Mme Simon.

Le premier ministre et la gouverneure générale avaient aussi assisté aux funérailles de la reine Élisabeth II, en septembre dernier, avec deux anciens gouverneurs généraux et quatre ex-premiers ministres.

Cette délégation comprenait également les trois dirigeants autochtones, le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, la récipiendaire de la Croix de la vaillance Leslie Arthur Palmer et trois personnalités membres de l’Ordre du Canada: Gregory Charles, Sandra Oh et Mark Tewksbury.