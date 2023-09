L’audience du Congrès sur l’incendie d’Hawaï portera sur le fournisseur d’électricité

Les plus hauts responsables des services publics d’Hawaï et la présidente d’Hawaiian Electric devraient témoigner jeudi lors d’une audience du Congrès américain sur le rôle joué par le réseau électrique dans l’incendie de forêt meurtrier de Maui le mois dernier.

Les membres d’un sous-comité de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis devraient interroger les responsables des services publics sur la façon dont l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle a commencé – et si le réseau électrique de Lahaina était sûr et correctement entretenu.

L’incendie a tué au moins 97 personnes et détruit plus de 2000 bâtiments, pour la plupart des habitations. Il s’est déclenché pour la première fois à 6 h 30 le 8 août, lorsque des vents violents ont semblé provoquer la chute d’une ligne électrique d’Hawaiian Electric, enflammant des broussailles sèches et de l’herbe à proximité d’un grand terrain.

Parmi les personnes attendues, on retrouve Shelee Kimura, présidente et directrice générale d’Hawaiian Electric, Leodoloff Asuncion Jr., président de la Commission des services publics d’Hawaï, et Mark Glick, directeur de l’Office de l’énergie d’Hawaï.

La présidente du Comité de l’énergie et du commerce, la représentante Cathy McMorris Rodgers; le président du sous-comité de surveillance et d’enquête, le représentant Morgan Griffith; et le président du sous-comité de l’énergie, du climat et de la sécurité du réseau, Jeff Duncan, tous républicains, ont interrogé Mme Kimura, M. Asuncion et M. Glick sur la cause de l’incendie dans une lettre envoyée le 30 août.

La lettre comprenait dix questions sur la séquence des événements le jour de l’incendie, les efforts visant à atténuer les risques d’incendie posés par le réseau électrique, l’enquête sur l’incendie et d’autres problèmes. Les législateurs ont déclaré qu’une compréhension complète de la manière dont l’incendie s’est déclaré est nécessaire pour garantir qu’il ne se reproduise plus nulle part aux États-Unis.

«Des informations sont également révélées sur les mesures prises – ou non prises – par les entités impliquées dans le renforcement et la modernisation du réseau électrique de Maui», ont-ils écrit dans la lettre.

Dans son témoignage écrit présenté au comité avant l’audience, Mme Kimura s’est concentrée sur les défis liés à la distribution d’électricité sur une chaîne d’îles isolées, ainsi que sur ses sentiments de responsabilité et de lien avec la population d’Hawaï. Elle n’a pas abordé les efforts d’atténuation des incendies déployés par le service public ni fourni de nouveaux détails sur les événements entourant l’incendie.

Elle a également écrit que l’exploitation du service public nécessite un équilibre complexe et conséquent entre la recherche d’une énergie sûre et fiable à un coût raisonnable.

Hawaiian Electric dessert environ 70 000 clients à Maui et près d’un demi-million de clients dans tout l’État, y compris le ministère de la Défense, qui est son plus gros client.

«Nous voulons tous savoir ce qui s’est passé le 8 août afin que cela ne se reproduise plus», a écrit Mme Kimura.

Elle a reconnu que les lignes tombées d’Hawaiian Electric avaient provoqué l’incendie initial, mais elle a écrit que les pompiers ont déclaré avoir éteint l’incendie et que les lignes étaient hors tension depuis plus de six heures lorsque l’incendie a repris dans la même zone.

Cependant, la question de savoir si les lignes étaient complètement hors tension – c’est-à-dire qu’elles ne transmettaient aucune tension électrique – pourrait encore être remise en question. Au moins un habitant de Lahaina a déclaré à l’Associated Press que le courant était revenu vers 14 h, et le chef de la police de Maui, John Pelletier, a dit que ses agents essayaient d’empêcher les gens de passer sur les lignes électriques sous tension plus tard dans l’après-midi alors que les habitants fuyaient la ville en feu.

M. Asuncion a indiqué que la Commission des services publics d’Hawaï travaille avec Hawaiian Electric pour identifier et mettre en œuvre tout changement opérationnel nécessaire pour les jours de vent fort, et examine l’approche de l’entreprise quant à savoir si les lignes électriques doivent être construites en surface ou sous le sol.

«Les ravages causés par les incendies de forêt du mois d’août ne devraient plus jamais se reproduire, a écrit M. Asuncion. En réfléchissant à cette priorité, la Commission vise à garantir dans la plus grande mesure possible que les opérations, les infrastructures et les équipements des services publics d’électricité à Hawaï soient sûrs, fiables et résilients aux catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt, les ouragans et les inondations».

Hawaï ne compte que deux services publics d’électricité: Hawaiian Electric, qui est le seul fournisseur de Maui, et Kauai Island Utility Cooperative.