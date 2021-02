L’audition de témoins pourrait retarder la conclusion du procès en destitution

WASHINGTON — Le procès de destitution de Donald Trump au Sénat a été plongé dans la confusion samedi lorsque les législateurs ont voté pour envisager d’entendre des témoins, une étape qui pourrait prolonger la procédure et retarder un vote visant à trancher si l’ancien président a incité à l’insurrection meurtrière du Capitole.

Le récent litige sur l’audition de témoins a fait suite aux révélations faites vendredi soir d’un élu républicain à propos d’un appel téléphonique intense le jour de l’émeute entre Trump et le leader de la minorité républicaine à la Chambre Kevin McCarthy qui, selon les démocrates, établit l’indifférence de Donald Trump au sujet des violences.

Les délibérations se sont brusquement interrompues samedi matin, même les sénateurs semblant confus quant aux prochaines étapes.

Les procès en destitution sont rares, surtout pour un président, et les règles sont chaque fois négociées. Pour le procès de M. Trump, l’accord prévoyait que si les sénateurs acceptaient d’entendre des témoins, des votes pour entendre des témoignages supplémentaires seraient autorisés.

Depuis ce temps, le leader républicain Mitch McConnell a clairement indiqué qu’il voterait pour acquitter Donald Trump, selon une source bien informée. Le point de vue du leader républicain, qui est attentivement étudié, pourrait influencer d’autres membres de son parti.

Alors que la plupart des démocrates devraient condamner l’ancien président, l’acquittement semble déjà probable dans la chambre qui est divisée 50-50 avec les républicains. Une majorité des deux tiers est requise pour que Donald Trump soit reconnu coupable.

La conclusion de la procédure devrait refléter un pays divisé au sujet de l’ancien président et de l’avenir de son style de politique. Le verdict pourrait influencer non seulement l’avenir politique de Donald Trump, mais également celui des sénateurs qui ont juré de rendre une décision impartiale en tant que jurés.

– Par Lisa Mascaro, Eric Tucker et Mary Clare Jalonick, The Associated Press