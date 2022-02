L’Australie recommence à accueillir des touristes internationaux

CANBERRA, Australie — Les touristes internationaux et les voyageurs d’affaires ont recommencé à arriver en Australie avec peu de restrictions, lundi, permettant à des familles de se retrouver après des séparations de deux ans ou plus forcées par certaines des mesures pandémiques les plus draconiennes de toute démocratie au monde.

L’Australie a fermé ses frontières aux touristes en mars 2020 dans le but de réduire la propagation locale de la COVID-19, mais a supprimé lundi ses dernières restrictions de voyage pour les passagers entièrement vaccinés.

Sue Witton, une touriste britannique en larmes, a étreint son fils adulte Simon Witton lorsqu’il l’a accueillie à l’aéroport de Melbourne.

«Sept cent vingt-quatre (jours) d’éloignement et c’est mon fils unique, et je suis seule, donc cela signifie tout pour moi», a-t-elle déclaré aux journalistes.

Les voyageurs ont été accueillis à l’aéroport de Sydney par des sympathisants heureux, agitant des koalas en peluche et des plats australiens, notamment des biscuits au chocolat Tim Tams et des pots de pâte à tartiner Vegemite.

Le ministre fédéral du Tourisme, Dan Tehan, était sur place pour accueillir les premiers arrivants sur un vol de Qantas en provenance de Los Angeles, qui a atterri à 6 h 20, heure locale.

«Je pense qu’il y aura un très fort rebond de notre marché touristique. Nos merveilleuses expériences n’ont pas disparu», a déclaré M. Tehan.

Danielle Vogl, qui vit à Canberra, et son partenaire basé en Floride, Eric Lochner, sont séparés depuis octobre 2019 par les restrictions de voyage.

Elle a déclaré avoir fondu en larmes lorsqu’elle a appris la levée des restrictions, qui leur permettra de se retrouver en avril, et qu’elle lui a téléphoné pour lui annoncer la nouvelle.

«En fait, je l’ai réveillé pour le lui dire, parce que je pensais que c’était une nouvelle assez importante pour le faire», a déclaré Mme Vogl à l’Australian Broadcasting Corporation.

«Il ne pouvait pas y croire. (…) Il était comme: ‘Es-tu sûre, est-ce vrai?’ et j’ai répondu: ‘Oui, ça se passe. C’est fini maintenant: nous pouvons être à nouveau ensemble’», a-t-elle raconté.

M. Lochner n’était pas admissible à une exemption de l’interdiction de voyager parce que le couple n’était pas marié et ne vivait pas ensemble.

«Cela a été un processus très long et très cruel pour nous», a confié Mme Vogl.

La ministre de l’Intérieur, Karen Andrews, a déclaré que le statut vaccinal de tous les voyageurs serait vérifié avant leur arrivée pour éviter une répétition de la débâcle du visa de la vedette serbe du tennis, Novak Djokovic.

Novak Djokovic avait reçu un visa via un processus automatisé avant de quitter l’Espagne pour participer aux Internationaux d’Australie en janvier, mais il a été expulsé après son arrivée à Melbourne, car il n’était pas vacciné contre la COVID-19.

La directrice générale de Tourism Australia, Phillipa Harrison, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le nombre de touristes prenne deux ans pour rebondir aux niveaux d’avant la pandémie.

«C’est un très bon début», a-t-elle dit. «C’est ce que l’industrie nous avait demandé, vous savez, rendez-nous simplement nos touristes internationaux et nous reprendrons à partir de là.»

Lundi, Qantas amenait des passagers de huit destinations outre-mer, dont Vancouver, Singapour, Londres et New Delhi.

Le directeur général de la compagnie aérienne basée à Sydney, Alan Joyce, a déclaré que les réservations étaient nombreuses depuis que le gouvernement fédéral a annoncé, il y a deux semaines, que le pays assouplissait les restrictions.

«Cela a été deux années difficiles pour tout le monde dans l’industrie du tourisme, mais aujourd’hui est vraiment l’une des grandes étapes sur le chemin du retour à une reprise complète, nous sommes donc très excités», a déclaré M. Joyce.

Le premier ministre Scott Morrison a déclaré que 1,2 million de personnes avaient des visas pour entrer en Australie et que 56 vols internationaux devaient atterrir dans les 24 premières heures de la réouverture de la frontière.

L’Australie a signalé lundi 17 736 nouvelles infections à la COVID-19, de même que 34 décès. Le nombre de morts en Australie depuis le début de la pandémie est de 4929.

L’Australie a imposé certaines des restrictions de voyage les plus strictes au monde à ses citoyens et résidents permanents en mars 2020 pour les empêcher de ramener la COVID-19 au pays.

Les voyageurs devaient demander une dérogation à l’interdiction de voyager, mais le tourisme n’était pas une raison acceptée. Les étudiants internationaux et les migrants qualifiés ont été prioritaires lorsque les restrictions aux frontières ont été assouplies en novembre en réponse à une augmentation du taux de vaccination parmi la population australienne. Les touristes de Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Corée du Sud ont également été autorisés à entrer plus tôt.

Les États et territoires australiens ont également leurs propres règles liées à la COVID-19. Les plus strictes se trouvent dans l’État d’Australie-Occidentale, qui couvre le tiers du continent insulaire.