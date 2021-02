L’auteur de «Hoax» sortira une édition révisée de son livre sur Trump et Fox News

NEW YORK — En préparant l’édition de poche de son livre «Hoax: Donald Trump, Fox News and the Dangerous Distortion of Truth», sorti l’été dernier, le correspondant spécialisé en médias de CNN, Brian Stelter, estimait qu’il fallait plus qu’une simple mise à jour rapide.

En effet, il écrit un livre assez différent, ajoutant quelque 20 000 mots aux 95 000 de la première édition. Annoncée dimanche, la version révisée sortira en juin.

Les changements reflètent la fin de la présidence de Donald Trump et les fausses allégations de fraude électorale, l’ascension de l’animateur Tucker Carlson pour devenir la personnalité la plus importante de Fox News, l’émeute du 6 janvier au Capitole et l’émergence de Newsmax et One America News en tant que grands joueurs dans les médias conservateurs.

L’auteur a ajouté à la fois du contenu aux parties existantes du livre et de nouveaux chapitres.

Même la couverture de l’ouvrage a été modifiée. Celle qui présente une photo de l’arrière de la tête de Trump sera remplacée par des photos de personnalités de Fox News.

«J’espère que c’est maintenant l’histoire complète de Trump et Fox, a commenté Brian Stelter. Mais qui sait? Peut-être que Trump rejoindra Fox.»

– Par David Bauder, The Associated Press