L’auteur Yvan Godbout et son éditeur sont acquittés de pornographie juvénile

MONTRÉAL — L’écrivain Yvan Godbout et son éditeur ont été acquittés d’avoir produit de la pornographie juvénile dans le roman d’horreur «Hansel et Gretel».

En plus de l’acquittement, le juge Marc-André Blanchard a aussi déclaré invalides, parce qu’inconstitutionnels, des articles du Code criminel sur l’infraction de production de pornographie.

Ces dispositions violent notamment la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, tranche le magistrat dans son jugement rendu jeudi.

Ce livre de 250 pages relate le calvaire subi par un frère et une soeur qui subissent des sévices physiques, sexuels et psychologiques dans le cadre d’une histoire d’horreur et de science-fiction. Le juge a relevé 14 passages «qu’on pourrait possiblement qualifier de pornographie juvénile» au sens du Code criminel, dans lesquels des mineurs subissent des actes et des violences sexuelles. Il y est notamment question de viol et d’inceste.

Parmi de nombreux arguments, Yvan Godbout a fait valoir qu’un écrivain qui ne préconise ni ne conseille la pornographie ne devrait voir sa liberté d’expression restreinte par des accusations criminelles.

Il ajoute que la loi sert à protéger les «enfants réels» et non ceux imaginés dans des oeuvres de fiction.

Le Procureur général du Canada — qui a défendu sa loi — a reconnu qu’elle violait la liberté d’expression, mais a plaidé que cette limite était justifiée pour protéger les enfants, parmi les membres les plus vulnérables de la société.

La criminalisation de la pornographie vise à réduire l’exploitation d’enfants et la violence envers eux: il y a donc là un objectif législatif «réel et urgent», écrit le juge dans sa décision de 53 pages. Par contre, la liberté d’expression doit aussi être protégée.

«Le Tribunal croit que l’on doit distinguer entre le matériel qui expose une réalité tangible, des vidéos ou des photos, ou même des dessins par exemple, d’avec une fiction littéraire», peut-on lire.

Et puis, le juge explique que les articles du Code criminel prohibant la pornographie juvénile ont changé en 2005. Avant, pour constituer une infraction criminelle, il fallait que l’accusé ait «conseillé ou préconisé» la pornographie.

Ainsi, avant 2005, le roman de Godbout «Hansel et Gretel» n’aurait pas été visé car il ne préconise pas la pédopornographie.

Pour le juge, ce constat est important: «un vaste pan d’une certaine littérature pornographique, contenant des passages de pédopornographie, se trouve maintenant visé par cette nouvelle définition du Code criminel ainsi que certaines oeuvres d’autre nature qui contiennent de tels passages».

Ainsi, de nombreuses personnes et institutions publiques, comme des bibliothèques scolaires et municipales, ainsi que des librairies, se retrouvent potentiellement en position de faire l’objet d’accusations de possession ou de distribution de pornographie juvénile, explique le juge Blanchard.

Et si certains peuvent se demander pourquoi d’autres oeuvres ne font pas l’objet de poursuites criminelles alors qu’elles «apparaissent assurément graveleuses», le juge dit ne pas à avoir à répondre à cette question.

Mais selon lui, elle met en lumière un fait important: elle illustre «le caractère extrêmement large, et dans une certaine mesure aléatoire, du régime législatif actuel».

Le juge est aussi d’avis que l’absence des termes «préconise ou conseille» «amoindrit de façon fondamentale le droit à la liberté d’expression», notamment celle des personnes voulant raconter les sévices qu’elles ont subis aux mains des pédophiles par des récits-témoignages.

Bref, ici, l’interdiction complète pour du matériel littéraire qui ne préconise pas la pornographie empiète lourdement sur la liberté d’expression, sans que le Procureur général du Canada ait démontré que cela aide réellement à la protection des enfants. Il invalide donc deux articles du Code et acquitte écrivain et éditeur.