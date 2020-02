L’autoroute 15 est fermée en raison d’un carambolage majeur

Un carambolage impliquant plusieurs dizaines de véhicules s’est produit en milieu de journée mercredi sur l’autoroute 15, en direction sud, au niveau de La Prairie.

La Sûreté du Québec ne disposait que de peu de détails à ce sujet, mais des images diffusées à la télévision montrent que des dizaines de véhicules se sont emboutis ou ont quitté la route.

Plusieurs poids lourds et au moins un autobus scolaire ont aussi été impliqués.

Les services d’urgence sont sur place. Pompiers et ambulanciers s’activent autour de véhicules qui, dans certains cas, ne sont plus que des carcasses. On ne dispose d’aucun bilan pour le moment.

Le carambolage s’est produit près du kilomètre 46. L’autoroute 15 est actuellement fermée dans les deux sens au niveau du boulevard Matte.

La SQ recommande de consulter Québec 511 avant tout déplacement.