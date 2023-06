L’autoroute 95 rouvre moins de deux semaines après l’effondrement

PHILADELPHIE — L’autoroute 95 devait rouvrir à la circulation vendredi midi, moins de deux semaines après un effondrement meurtrier à Philadelphie qui a entraîné la fermeture d’un tronçon très fréquenté de la principale autoroute nord-sud de la côte Est des États-Unis.

Les ouvriers mettaient la dernière touche à une route provisoire à six voies qui servira aux automobilistes pendant la construction d’un pont permanent. Les équipes ont travaillé 24 heures sur 24 et s’apprêtaient à terminer les travaux avant la date prévue. La réouverture de l’autoroute était prévue pour midi, selon le bureau du gouverneur.

Une portion de la section surélevée de l’autoroute 95 s’est effondrée tôt le 11 juin après qu’un camion semi-remorque transportant de l’essence se soit renversé sur une bretelle de sortie et ait pris feu. Les responsables des transports de l’État ont expliqué que le conducteur, qui a été tué, avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Il n’y a pas eu d’autres morts ou blessés.

La fermeture d’une importante artère commerciale a ralenti le trafic dans et autour de Philadelphie et menaçait d’augmenter le coût des biens de consommation, les camionneurs étant contraints de faire des détours dans la région. Les autorités fédérales et de l’État s’étaient engagées à agir rapidement pour minimiser l’impact économique et les désagréments.

Afin de remettre l’autoroute 95 en service le plus rapidement possible, les ouvriers ont utilisé environ 2000 tonnes de pépites de verre léger pour remplir le passage souterrain et l’élever au niveau de la surface, puis l’ont pavé pour créer trois voies de circulation dans chaque direction. Un pont permanent sera éventuellement construit.

La pluie menaçant de retarder la réouverture, un séchoir à jet monté sur camion, normalement utilisé pour empêcher l’humidité de pénétrer sur la piste du Pocono Raceway, a été utilisé pour garder l’asphalte frais suffisamment sec pour que les lignes puissent être peintes.

Les travaux de construction, qui ont duré 24 heures, ont été diffusés en direct, attirant des milliers de téléspectateurs en ligne.