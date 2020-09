Laval: 700 dos d’âne supplémentaires près des écoles primaires et des parcs

LAVAL, Qc — Le conseil municipal de Laval profite de l’adoption du transport actif par un nombre croissant de jeunes en cette rentrée scolaire pour annoncer l’implantation de 700 dos d’âne supplémentaires autour des parcs et des écoles primaires.

Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et élu responsable des dossiers de l’ingénierie, soutient que cette mesure est particulièrement efficace pour réduire la vitesse de circulation et augmenter le sentiment de sécurité des piétons et des cyclistes.

La Ville de Laval rappelle qu’elle a mis en place un programme des mesures d’apaisement de la circulation en 2016. Depuis, elle a déployé diverses mesures incluant la modification de la signalisation, l’implantation d’intersections surélevées et l’installation de dos d’âne.

Les parcs de Laval sont aussi visés par les mesures déjà mises en place afin d’améliorer la convivialité des rues.

Les autorités de la ville de près de 450 000 habitants entendent aussi créer des zones scolaires et, éventuellement, des trajets scolaires afin de faciliter les déplacements sécuritaires sur les rues et de favoriser le transport actif.