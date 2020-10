Laval acquiert deux îles pour 21,9 millions $ pour en assurer la protection

LAVAL, Qc — La Ville de Laval procède à l’acquisition de deux grandes îles de la rivière des Mille Îles, l’île aux Vaches et l’île Saint-Pierre, pour une somme de 21,9 millions $, dont 7 millions $ octroyés par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

L’initiative vise à protéger l’environnement de ces deux îles situées au nord-est de Laval, tout juste à l’ouest de l’autoroute 25.

La Ville de Laval cède un terrain d’une valeur de 10 millions $ du secteur Duvernay et verse un montant de 4,9 millions $ à l’entreprise Parc des trois îles, une filiale de la compagnie Investissements Monit, un promoteur d’espaces à bureaux, industriels et commerciaux basé à Montréal.

Ces deux îles font partie de l’archipel Saint-François qui, dit-on, se distingue par son assemblage de forêts, de boisés, de rives, de marais, de marécages et d’herbiers. L’île aux Vaches se démarque par l’abondance et la diversité des amphibiens qui s’y trouvent et la présence de grands mammifères.

Un plan d’aménagement sera réalisé par la Ville de Laval. Éventuellement, les citoyens pourront y accéder pour y accomplir des activités telles la marche, le cyclisme et le kayak.