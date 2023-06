Laval: arrestation de présumés voleurs liés au crime organisé roumain

LAVAL, Qc — De présumés malfaiteurs que la police croit liés au crime organisé roumain ont récemment été arrêtés pour des vols à l’étalage commis au Québec dont la valeur s’élèverait à plus de 70 000 $.

L’Escouade des enquêtes de poste du Service de police de Laval (SPL), qui a procédé aux arrestations, s’attend à ce que la mise au jour de tels dossiers incite d’autres commerçants à rapporter d’autres vols qui pourraient avoir été commis par ces bandits.

L’enquête policière a permis de détecter en mars dernier un stratagème de vols à l’étalage commis dans des magasins de produits électroniques. Des liens ont ensuite été établis avec d’autres suspects opérant tant au Québec qu’en Ontario qui visaient des magasins de matériel informatique, de vêtements et d’équipements de sport, ainsi que de vêtements de luxe.

Grâce à la collaboration de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), plusieurs suspects ont été identifiés et des policiers du SPL ont effectué une perquisition dans le quartier Chomedey qui a permis de saisir 15 000 $ en argent comptant, ainsi que 40 000 $ de matériaux volés destinés à l’exportation en Roumanie.

La police de Laval dit avoir pu établir que les suspects d’origine roumaine séjournaient au Canada après avoir présenté une demande d’asile. Ils effectuaient ensuite des vols pendant quelques mois avant de quitter le pays.

Laurentiu Baicu, âgé de 37 ans, demeure détenu à la suite de son arrestation. Tiberius Léonard Miron, âgé de 40, a été libéré avec des conditions à respecter à la suite de sa comparution.

Claudia Macu, Vijai Alexe et Ionel Nitu, âgés entre 32 et 42 ans, ont été libérés avec des conditions à respecter.

Valter Ionut Alexe, âgé de 29 ans, et Timotei Ion, âgé de 27 ans, sont toujours recherchés par les forces policières et un mandat d’arrestation a été émis à leur nom. Ces suspects font face à de multiples chefs d’accusation de vol de plus de 5000 $ à l’étalage, ainsi que de recel de plus de 5000 $.

Des déportations vers la Roumanie pourraient être ordonnées par les autorités à propos de ces activités criminelles au Canada.

Entre-temps, la police de Laval invite toute personne qui aurait été victime de vol à l’étalage ou qui détiendrait de l’information sur ce réseau de voleurs à communiquer avec elle.