Laval bannit les pesticides, sauf exceptions, et interdit l’usage du glyphosate

LAVAL, Qc — Une nouvelle réglementation de la Ville de Laval prévoit qu’il est désormais interdit de faire l’usage de pesticides à l’extérieur des bâtiments, sur l’ensemble de son territoire, sauf pour certaines exceptions, comme les exploitations agricole et horticole.

Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers en environnement, ajoute que Laval devient la première municipalité québécoise à interdire le glyphosate, une action significative, à son avis, pour protéger la santé et l’environnement.

Le glyphosate est un herbicide commercialisé par le géant Monsanto Bayer, bien connu sous le nom de Round Up.

En plus du glyphosate, les néonicotinoïdes sont invariablement proscrits en milieu urbain de la troisième ville la plus populeuse du Québec et l’utilisation à but esthétique de pesticides sur la pelouse ou d’autres végétaux n’est plus permise en milieu urbain. Cependant, les biopesticides et les pesticides à faible impact demeurent permis.

Par cette réglementation, la Ville de Laval croit qu’elle pourra mieux encadrer l’usage des pesticides sur son territoire afin de protéger la santé humaine, les pollinisateurs, la faune et les milieux naturels. Elle s’attend à pouvoir assurer un suivi plus serré de l’application de pesticides lors d’infestations, en plus de renforcer les exigences en matière d’éloignement des populations plus sensibles et des milieux naturels.

Une patrouille sera déployée afin de sensibiliser la population à la nouvelle réglementation et de veiller à son application.