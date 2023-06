Laval inaugure une murale aux vertus dépolluantes

MONTRÉAL — En plus d’enjoliver certains lieux, l’art public peut désormais contribuer à améliorer la qualité de l’air. La Ville de Laval a en effet inauguré récemment une murale réalisée avec de la peinture dépolluante, une première au Québec.

«Déterminés à créer des lendemains plus verts. Laval, Une île d’exception», peut-on lire sur la station d’eau potable de Pont-Viau, située tout près de la station de métro Cartier.

Une phrase qui donne le ton à la murale colorée qui fait la promotion de gestes citoyens positifs pour l’environnement, comme le cyclisme, la marche, le transport collectif, la plantation d’arbres et l’alimentation locale.

Et sans même qu’on s’en rende compte, l’œuvre de l’artiste lavalloise Aless MC absorbe du gaz carbonique. La murale a en effet été réalisée avec plus de 100 litres de peinture Graphenstone dont la particularité est sa capacité d’absorber du gaz carbonique pendant qu’elle sèche.

Selon le fabricant, trois contenants de 15 litres de peinture absorbent un peu plus de 10 kg de CO2, ce qui représente la même quantité qu’élimine un arbre de 250 kilos en une année.

Ce faisant, la murale est carboneutre puisqu’elle a absorbé au moins l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui ont été produites pendant sa réalisation.

Pour l’artiste, travailler avec une peinture «écologique» était une première.

En raison de certaines propriétés de cette matière, le choix de couleurs était plutôt restreint, ce qui a constitué le principal défi de la réalisation de la murale. «Les teintes étaient moins saturées et la palette était plus limitée, commente Aless MC. Il a fallu que je marie les couleurs de la Ville de Laval avec celles qui étaient proposées dans la gamme de peinture écologique, mais je suis contente du résultat. Je trouve que ça donne une allure un peu vintage à la murale.»

Si esquisser l’œuvre a pris plusieurs mois, sa réalisation a pour sa part pris deux semaines.

Aless MC est très fière de ce projet qui, en occupant une superficie d’un peu plus de 1500 pieds carrés (près de 140 mètres carrés), est son offrande la plus imposante.

«Et ce que j’aime beaucoup, c’est que c’est une des premières choses qu’on aperçoit quand on sort du métro Cartier. Ça fait le lien avec l’objectif de la murale», confie-t-elle.

Donner l’exemple

La murale fait partie intégrante de la stratégie climatique de Laval, adoptée par la municipalité en mars dernier et qui compte quelque 374 actions et des investissements de 276 millions $.

«La murale s’inscrit dans une démarche plus grande de la Ville. Comme elle est vue, qu’elle sera appréciée, elle est un symbole, un instrument de communication», explique Pierre-Alain Benoît, directeur général de l’organisme MURAL, qui a coordonné le projet.

Aussi bien la Ville que l’organisme espèrent que l’initiative inspirera les citoyens à faire leur part pour l’environnement en réduisant leur empreinte écologique.

«Ce que nous avons illustré avec cette murale, c’est qu’il y a une multitude de façons pour nos citoyens, organismes et entreprises de réduire leurs émissions de GES. Que ce soit en optant pour des modes de transport plus écologiques, comme la marche, le vélo ou le transport en commun, en contribuant au verdissement de leur quartier ou en consommant local, on peut tous contribuer à réduire notre empreinte collective», a fait valoir par communiqué le conseiller de Laval-des-Rapides Alexandre Warnet, également responsable de l’environnement, de la transition écologique et de l’urgence climatique au sein de la troisième ville en importance au Québec.

«L’art peut être un puissant moyen de sensibilisation et de mobilisation, et cette murale en est un exemple tangible. Ensemble, nous encourageons les initiatives créatives et durables qui contribuent à la construction d’un avenir plus écologique et plus inspirant», souligne M. Benoît.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.