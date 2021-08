Laval: initiatives annoncées pour contre la violence par les armes à feu

LAVAL, Qc — À son tour, la Ville de Laval a annoncé mercredi ses propres initiatives pour lutter contre la violence par les armes à feu sur son territoire.

Une injection de 1,2 million $ doit servir à intensifier les actions sur le terrain, notamment par l’ajout de huit ressources humaines additionnelles au sein du Service de police de Laval (SPL).

Le maire suppléant de Laval, Stéphane Boyer, affirme que les nouvelles actions auront une incidence sur le terrain dès maintenant et contribueront aussi aux efforts d’éducation et de prévention.

Stéphane Boyer reconnaît aussi que le phénomène de la violence par armes à feu n’a pas de frontières et que des efforts sont déployés avec le ministère de la Sécurité publique afin de mettre en œuvre une approche régionale concertée.

Il y a trois semaines, la formation d’une équipe composée de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été mise en place afin de lutter contre le trafic des armes à feu et les crimes qui en découlent dans la région de Montréal. Des arrestations et des saisies ont été faites lors des semaines suivantes.

Laval a été le théâtre de plusieurs événements violents cet été. Tout récemment, jeudi dernier sur la rue Grenier dans le quartier Sainte-Rose, des coups de feu ont été tirés sur une résidence et un véhicule. Quelques heures plus tard, d’autres détonations ont été entendues, cette fois sur la rue Marc, dans le secteur de Vimont. Les balles auraient atteint une résidence.

Le lendemain, la même résidence de la rue Grenier a été la cible d’autres coups de feu.

Quelques jours plus tôt, un homme âgé dans la vingtaine avait été trouvé mort dans une rue résidentielle de Laval-des-Rapides après que de multiples appels au central d’urgence 911 aient été logés pour rapporter que des coups de feu venaient d’être entendus dans le voisinage de la rue Saint-Luc.