Laval: la Ville achète un terrain de 27 700 mètres carrés pour créer un parc urbain

LAVAL, Qc — La Ville de Laval a annoncé mardi soir l’acquisition d’un vaste terrain de 27 715 mètres carrés, incluant 320 mètres de berge en bordure de la rivière des Prairies, afin d’aménager un parc urbain.

Cet espace vert acquis au coût de 6,84 millions $ équivaut à 17 patinoires.

L’acquisition s’inscrit dans la poursuite des objectifs d’une vision stratégique qui vise notamment à consolider l’aménagement des parcs, des sentiers urbains et des berges.

Dans le cadre de cette même transaction, la Ville se porte acquéreuse du bâtiment patrimonial situé au 520, boulevard des Prairies.

La Ville de Laval espérait acquérir ce terrain depuis de nombreuses années. Afin de répondre aux besoins du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval pour l’implantation d’une maison des aînés, une promesse bilatérale de vente et d’achat a été conclue le 18 novembre dernier entre la Ville, le CISSS et l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), qui est le propriétaire du terrain.

La transaction globale, qui s’élève à 15,34 millions $, inclut donc la part vendue à la Ville ainsi que celle vendue au CISSS de Laval.

Il s’agit de la quatrième acquisition récente d’un terrain en berge à des fins de parc et d’espace vert ou de conservation. Elle s’ajoute à l’achat du terrain boisé adjacent à la berge des Baigneurs à Sainte-Rose, à celui des deux grandes îles, ainsi qu’à la marina Le Commodore.