Laval: le système de collecte automatisée des déchets entre en vigueur ce jeudi

LAVAL, Qc — La Ville de Laval a complété la distribution de bacs noirs sur roues à plus de 130 000 maisons unifamiliales et bâtiments de sept logements et moins afin d’établir son système de collecte automatisée des déchets qui entre en vigueur ce jeudi.

Ces bacs s’ajoutent aux deux autres, les bleus et les bruns, qui servent respectivement aux collectes de matières recyclables et à celles des résidus verts et compostables dans la troisième ville la plus populeuse du Québec.

Le bac noir ne doit servir qu’à jeter les matières résiduelles qui n’ont aucun potentiel de réutilisation. Les résidus solides dangereux ne devront pas y être déposés.

La Ville de Laval explique que le contenu du bac peut être transvidé dans le camion grâce à un bras mécanique. Les éboueurs ne sont donc plus directement exposés au contenu des poubelles et n’ont plus à soulever des charges lourdes de façon répétitive. La collecte est donc plus rapide et plus sécuritaire, mais le bac noir assurera aussi une plus grande propreté des rues puisque les déchets sont à l’abri des intempéries, des insectes et des animaux dans un contenant fermé.

À compter de ce jeudi, le bac noir sera le seul contenant admissible à la collecte à Laval; il sera donc obligatoire pour les quelque 445 000 habitants de la ville de l’utiliser.

Les citoyens qui ne veulent pas donner de nouvelle vocation à leur ancienne poubelle sont invités à les apporter à trois points de dépôt, les 10 et 11 avril, à l’aréna Saint-François, au parc Berthiaume-Du Tremblay et à l’aréna Lucerne.