Laval: mandat d’arrestation lancé contre un suspect violent âgé de 42 ans

LAVAL, Qc — Un homme qui aurait commis l’an dernier de nombreux actes de violence en contexte de violence conjugale est recherché par le Service de police de Laval (SPL), qui demande l’aide de la population pour le capturer.

Rodly Ulysse, âgé de 42 ans, fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour voies de faits, séquestration, menaces de mort et agression armée.

La police signale que durant plusieurs mois de 2021, cet homme se serait livré à de nombreux actes de violence envers la présumée victime, qui formait un couple avec lui. Le 14 décembre, alors que les deux personnes se trouvaient chez un membre de la famille du suspect, ce dernier aurait empêché la présumée victime de quitter les lieux.

Il lui aurait asséné des coups et la blessant avec un objet de fortune. Il lui aurait aussi proféré des menaces de mort.

La police raconte que la présumée victime a profité d’un moment d’inattention du suspect pour prendre la fuite et obtenir de l’aide.

Rodly Ulysse est un homme à la peau noire qui s’exprime en français. Ses yeux sont bruns et ses cheveux sont bruns, longs et coiffés en tresses. Il porte la barbe et moustache courte.

Le SPL signale qu’il pourrait se déplacer dans un véhicule de marque Acura RDX de l’année 2009, de couleur grise, dont la plaque d’immatriculation du Québec est W77 SWV.

Toute personne ayant de l’information à transmettre au sujet de Rodly Ulysse est priée de communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911.