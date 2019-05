Laval offre une nouvelle formation sur le TDAH à l’intention des parents

MONTRÉAL — L’Université Laval offre une nouvelle formation en ligne ouverte à tous, afin de faire le point sur le TDAH et d’outiller les parents et le personnel éducatif auprès des jeunes.

Le contenu du MOOC (pour massive open online course) «Le point sur le TDAH: comprendre, soutenir et accompagner les jeunes» sera gratuit et accessible à tous. Il a toutefois été conçu avant tout pour les parents et le personnel scolaire travaillant auprès de jeunes de 5 à 17 ans aux prises avec un trouble du déficit de l’attention/hyperactivité.

Cette formation est issue d’une collaboration multidisciplinaire réunissant l’expertise de la Faculté des sciences de l’éducation, de la Faculté de médecine, de la Faculté de pharmacie, de la Faculté des sciences sociales et celle de professionnelles et de chercheuses externes.

La responsable de la formation, Nancy Gaudreau, qui enseigne au Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage, a expliqué par voie de communiqué que l’objectif sera, dans un premier temps, de démystifier le TDAH afin de faciliter sa compréhension chez les participants et de les amener à reconnaître ses manifestations.

Différentes approches d’intervention et stratégies seront ensuite explorées afin d’aider les parents et le personnel scolaire à mieux soutenir les jeunes présentant un TDAH dans leur cheminement et leurs apprentissages, tant à la maison qu’à l’école, a-t-elle dit.

