Laval: possibilité de COVID-19 à un pénitencier, le Centre fédéral de formation

LAVAL, Qc — La COVID-19 pourrait s’être introduite au Centre fédéral de formation, un établissement carcéral à sécurité minimale situé sur le boulevard Lévesque Est dans le quartier Saint-François, à Laval.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) rapporte vendredi que deux jours plus tôt, l’isolement cellulaire complet a été imposé dans l’unité à sécurité multi-niveaux du Centre, par mesure de précaution.

Certains détenus avaient présenté des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Les autorités carcérales ajoutent que le Centre fédéral de formation a mis en place des protocoles de nettoyage et de désinfection approfondis, a augmenté les examens médicaux des détenus symptomatiques et a mis en place un protocole rehaussé de dépistage pour tous les employés avant d’entrer dans l’établissement.

Les repas sont apportés aux cellules des détenus et un programme d’hygiène a été mis en place pour atténuer les risques pour la population carcérale.

Puisque les visites de détenus sont suspendues, d’autres options sont mises à leur disposition et à celle de leur famille et de leurs réseaux de soutien pour leur permettre de rester en contact, notamment par vidéoconférence et par téléphone.

Le Centre fédéral de formation peut recevoir 400 détenus.