Laval: saisie record d’héroïne, de plus de 2,35 kg, dans une enquête encore en cours

LAVAL, Qc — Le Service de police de Laval (SPL) rapporte jeudi qu’il a effectué au cours des deux dernières semaines sur son territoire une saisie record d’héroïne, de plus de 2,35 kilogrammes, en plus d’une quantité de cocaïne et de plusieurs armes blanches, pour un bilan d’une valeur de près de 200 000 $.

Le perquisitions qui ont permis ces saisies ont été effectuées dans deux bâtiments résidentiels du quartier Chomedey.

L’enquête ayant mené à cette opération a permis au SPL d’apprendre qu’un individu lié à un réseau criminel semblait impliqué dans la distribution d’héroïne et de cocaïne. Il aurait agi à titre de fournisseur pour des vendeurs de stupéfiants qui avaient une clientèle bien établie.

L’enquête policière n’étant pas terminée, aucun bilan des arrestations ne pouvait être établi jeudi.

Les deux perquisitions ont été effectuées par des policiers de l’Escouade du Crime Organisé du SPL, avec l’aide de membres de quelques autres escouades et de techniciens en identité judiciaire.